Lino Guanciale dedica alla moglie Antonella Liuzzi un messaggio dolcissimo in un giorno speciale. L’attore ha scelto di condividere il suo pensiero sui social, affidando alle sue Instagram Stories un “biglietto d’auguri” che ha lasciato il segno. Un piccolo “strappo” alla regola della proverbiale riservatezza di coppia che non è passato inosservato, dando ulteriore prova del grande amore che li unisce.

Lino Guanciale dedica alla moglie Antonella Liuzzi i suoi auguri speciali

La dedica di Lino Guanciale non è passata inosservata, anche perché condivisa dall’attore sul suo profilo Instagram attraverso una delle sue Stories.

Destinataria la moglie, Antonella Liuzzi, e l’occasione è il suo compleanno: “Auguri amore mio – ha scritto sui social Lino Guanciale –. Sempre più bella sei“. Il romantico messaggio accompagna uno scatto di coppia in cui entrambi appaiono felici e sorridenti, forti di un grande amore che li ha visti diventare sposi esattamente un anno fa, con una cerimonia blindata ma comunque capace di far sognare i fan.

Instagram Story di Lino Guanciale

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi: un anno fa il matrimonio

Il compleanno della moglie dell’attore cade a ridosso di un altro giorno speciale per la coppia.

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, infatti, si preparano a festeggiare il loro primo anniversario di matrimonio. I due si sono sposati a Roma il 18 luglio 2020. Il primo incontro della coppia sarebbe avvenuto nel 2018, all’università Bocconi di Milano dove Antonella Liuzzi è docente, e da allora non si sono più separati. Recentemente, marito e moglie sono finiti tra le cronache rosa per alcune indiscrezioni sulla presunta gravidanza, ma non sarebbe arrivata conferma a restituire certezze su questo rumor. Nelle stesse settimane in cui il gossip parla di un figlio in arrivo, monta anche l’ipotesi che l’attore possa congedarsi dagli impegni sul set per un periodo lontano dai riflettori.

Il tutto al termine dei progetti in corso. All’orizzonte, stando alle ultime indiscrezioni, la sua decisione di dedicare più tempo alla famiglia.