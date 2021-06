Lino Guanciale, noto al grande pubblico in particolare per le fiction L’allieva e Il commissario Ricciardi, potrebbe prendersi un periodo di pausa dal piccolo schermo. Secondo indiscrezioni infatti l’attore starebbe ora lavorando su diversi progetti per poi allontanarsi dalla tv.

Gli impegni lavorativi di Lino Guanciale prima della pausa

Lino Guanciale è indubbiamente uno degli attori più apprezzati nell’ambiente delle fiction italiane. L’ultimo anno lo ha visto impegnato con le riprese de L’allieva 3 e successivamente con la fortunata serie Il commissario Ricciardi. Sino a poche settimane fa era sul set di Sopravvissuti, titolo che prossimamente arriverà nella prima serata di Rai 1.

Proprio in questi giorni invece è impegnato sul set della serie tv Noi, remake dell’americana This is us e non è escluso che presto potrebbero iniziare le riprese della seconda stagione de Il commissario Ricciardi. Parallelamente, Guanciale sarebbe impegnato anche in teatro. Un’estate particolarmente intensa per l’attore e, pare, questa concentrazione di impegni non sarebbe casuale.

Perché Lino Guanciale sarebbe pronto ad abbandonare la tv?

Tra un impegno lavorativo e l’altro, Lino Guanciale è riuscito anche a coronare la propria storia d’amore con la compagna Antonella Liuzzi sposandola il 18 luglio 2020.

L’attore in passato aveva già dichiarato più volte il proprio desiderio di costruirsi una famiglia e, secondo quanto dichiarato in un’intervista a Nuovo Tv, la pausa lavorativa sarebbe proprio finalizzata alla realizzazione di questo sogno.

Guanciale ha rivelato: “Sto lavorando affinché possa dedicare tempo ad una famiglia futura”. Un progetto questo che potrebbe realizzarsi molto presto. Recentemente, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto che lascerebbero intendere che la moglie Antonella sia già incinta.

In attesa di capire se queste indiscrezioni siano fondate o meno, è comunque chiaro che le priorità dell’attore oggi siano cambiate, tanto che una pausa lavorativa sembra inevitabile. Del resto già lo scorso anno Guanciale aveva dichiarato a Visto: “Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da ‘limare’ con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia. In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più ‘normale’ rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito”. Che sia davvero arrivato quel momento?

