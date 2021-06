Lino Guanciale e Antonella Liuzzi potrebbero diventare presto genitori. Al momento non ci sono né conferme né smentite da parte della coppia che si è sposata il 18 luglio del 2020 in gran segreto. Il silenzio dell’attore italiano e della project manager, dopo le indiscrezioni, sta facendo crescere ora dopo ora le speranze di un possibile fiocco in arrivo da appendere alla porta.

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi: la storia d’amore e il matrimonio

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi si incontrano per caso, in una libreria di Roma, nel 2018. Da quel momento i due hanno iniziato a frequentarsi e in poco tempo gettano le basi al loro speciale ed unico rapporto.

Lino Guanciale, per molti anni visto accanto alla collega Antonietta Bello, non ha voluto perdere tempo e in tempi quasi record ha deciso di chiedere la mano alla sua Antonella. Così, in segreto, la coppia si è unita in matrimonio nel luglio scorso, quasi un anno fa, tenendo ben distanti dalla cerimonia i gossip e i paparazzi.

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi: un amore all’insegna della riservatezza

Lino Guanciale, nel corso della sua carriera da attore che l’ha visto protagonista di numerose Fiction Rai come L’allieva al fianco di Alessandra Mastronardi, non si è mai sbilanciato sulla sua vita privata.

Nonostante per 10 anni la sua compagna sia stata Antonietta Bello, anche lei attrice, la loro storia è sempre stata protetta dalla scena pubblica. In Antonella Liuzzi, Lino Guanciale ha trovato la compagna e, da quasi un anno, moglie perfetta. Anche Antonella Liuzzi non ama essere al centro dell’attenzione. Quello tra Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sembra essere proprio un amore che non ha bisogno di essere mostrato per essere vero.

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi presto genitori?

L’indiscrezione riguardo l’arrivo di un figlio per Lino Guanciale e Antonella Liuzzi arriva dal settimanale Oggi.

Secondo quanto riportato dalla testata di gossip, Antonella Liuzzi avrebbe superato già i primi mesi di gravidanza e il termine dovrebbe essere fissato per questo autunno. Vista la riservatezza di Lino Guanciale e Antonella Liuzzi però non ci sono state ancora smentite o conferme in merito.