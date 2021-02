Alessandra Mastronardi è felicissima insieme al compagno, l’attore scozzese Ross McCall, tanto che secondo le indiscrezioni la coppia sarebbe pronta a celebrare il matrimonio. I due attori, famosi per i ruoli in varie serie televisive, sono decisamente riservati sulla loro vita privata. A tal punto che potrebbero scegliere di tenere segrete le nozze, che dovrebbero svolgersi questa estate in Italia, cornice che Alessandra Mastronardi vorrebbe per pronunciare il fatidico sì.

Alessandra Mastronardi e Ross McCall verso il matrimonio

Sarebbero fiori d’arancio per Alessandra Mastronardi e Ross McCall, coppia di attori insieme da alcuni anni. Il matrimonio, secondo i ben informati, sarebbe ormai questione di tempo con i preparativi in corso e l’attrice de L’Allieva al settimo cielo.

La coppia vive a Londra, dove ha passato insieme il lockdown, e dopo un’esperienza del genere non ci dovrebbero essere più dubbi sulla loro solidità. Alessandra Mastronardi pare vorrebbe celebrare il matrimonio in Italia, per cui potrebbe attendere l’estate.

L’amore con Ross McCall

Secondo quanto raccontato dalla stessa Matronardi, la conoscenza con l’attore Ross McCall è nata su Skype, dove hanno potuto conoscersi in videochiamata.

I due sono ora pronti a mettere su famiglia, e l’attrice non ha nascosto il desiderio di avere un figlio già in passato, quando era sentimentalmente legata a Liam McMahon, attore per cui si è inizialmente trasferita a Londra. Ross McCall era invece fidanzato con la collega Jennifer Love Hewitt, star di Ghost Whisperer, con cui la relazione si è interrotta nel 2008.

Il post di Ross McCall pubblicato per San Valentino

Chi è Ross McCall

L’attore scozzese, ma cresciuto in Inghilterra, ha 45 anni, 10 in più di Alessandra Matronardi. Il suo primo ruolo rilevante è stato nel video dei Queen di The Miracle, quando aveva solo 13 anni.

Ross McCall è poi diventato una star della tv, con partecipazioni in varie serie televisive, come Crash, White Collar e appare come ospite in Luther.

Ambientalista, l’attore ha girato un piccolo documentario per la campagna di Sea Shepherd, organizzazione per la conservazione degli ecosistemi marini.

Alessandra Mastronardi: successi anche per la carriera

Alessandra Mastronardi è pronta per nuove avventure anche riguardo la sua carriera da attrice. Sarà presto Carla Fracci nella nuova fiction in arrivo su Rai1, Carla, incentrato sulla vita della grande ballerina.

Sembra sia finita invece la collaborazione con il collega Lino Guanciale, anche lui convolato a nozze segrete recentemente, nella serie L’Allieva, rinnovata per una quarta stagione ma che dovrà fare a meno dei suoi attori di punta.

Mentre per Guanciale la rinuncia al ruolo è certa, Alessandra Mastronardi non ha dato conferme, ma probabilmente anche lei saluterà la serie tratta dai libri di Alessia Gazzola.

