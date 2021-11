Maria De Filippi gela LDA ad Amici 2021: “Le p***e nella vita dove le abbiamo?”. Commento puntata 11 novembre

Programmi TV

LDA ha preso uno zero da Anna Pettinelli ed è finito in sfida. Albe si è offerto al suo posto, ma Maria De Filippi ha fortemente criticato la proposta: le motivazioni.

Nella puntata dell’undici novembre di Amici 2021 è cambiato il meccanismo delle sfide tra i cantanti. Il nuovo format ha portato polemiche tra i professori di canto. Soprattutto Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno avuto un forte scambio di opinioni su LDA.

Anche Maria De Filippi ha detto la sua sul cantante, figlio di Gigi D’Alessio, in modo molto diretto.

Maria De Filippi critica LDA, dopo lo zero di Anna Pettinelli

La puntata dell’undici novembre di Amici 2021 è stata meno noiosa e prevedibile del solito. Finalmente si sono resi conto che la ripetitiva sfida degli inediti stava diventando pesante e hanno cambiato registro. La competizione, però tra cover, ha portato scompiglio.

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno battibeccato sui giudizi e anche Lorella Cuccarini si è inserita nella discussione.

D’altronde se scegli di far dipendere l’ordine di una classifica a dei professori, che hanno i loro pupilli nella stessa gara, le scorrettezze sono dietro l’angolo. Soprattutto l’esibizione di LDA ha scatenato la bagarre. Anna Pettinelli attacca il cantante dal primo secondo di permanenza nella scuola e, oggi, non è stata da meno, dando uno zero al figlio di Gigi D’Alessio: “Non è farina del suo sacco… Per me è zero… Non classificato Luca, perché il compito non lo hai fatto te“

Un giudizio decisamente esagerato, ma anche per Rudy Zerbi non sono mancate le critiche: “Un video che dimostra quanto sei scorretto… Se ha qualcosa da dire è meglio che lo dice a me… Falso e approfittatore“.

LDA ha provato a difendersi, lasciando il suo solito atteggiamento remissivo: “Per me è la follia… Non mi sento da zero, ma mai nella vita, non voglio che diventi presunzione quello che sto dicendo“.

Un’atmosfera calda, che è stata ulteriormente animata dalle critiche di Maria De Filippi a LDA.

Maria De Filippi non le manda a dire a LDA, figlio di Gigi D’Alessio

Puntata infuocata, quella di Amici 2021 dell’undici novembre. Lo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli su LDA ha avuto degli strascichi, visto che anche Maria De Filippi ha alzato i toni, come ad Amici, fa proprio raramente.

Ancora non si è capito bene perché, ma Albe ha provato a mettersi in sfida al posto del compagno: “Se fosse possibile andare al posto di Luca… Ritengo che lui abbia fatto meglio di me“.

LDA è sembrato subito piuttosto favorevole a quest’ipotesi e Maria De Filippi lo ha duramente strigliato: “Tu hai bisogno di Alberto che si mette in sfida al posto tuo?… Mettere il tuo compagno nella condizione di sembrare che abbia paura di una sfida, io lo trovo non difesa, ma di svilire una persona sinceramente… E tu te la fai far da lui? E le palle nella vita dove le abbiamo? A casa?… Scegli di fare il cantante vai in sfida tutti i giorni“.

Una discussione onesta e sincera ma, si deve comunque considerare che si tratta di ragazzi poco più che maggiorenni.