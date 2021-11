Raimondo Todaro e Francesca Tocca: secondo figlio in arrivo? L’insegnante di Amici 2021 dà una risposta

Programmi TV

Raimondo Todaro è uno dei nuovi protagonisti della scuola di Amici. L’insegnante di danza è passato, quest’anno, dal programma di Rai Uno, Ballando con le Stelle, alla concorrenza. Nel talent show di Amici 2021, Raimondo Todaro segue i ragazzi nella specialità dei balli latini. Ma il maestro di ballo si è fatto molto notare anche per un altro motivo. Infatti, Raimondo Todaro ha delle opinioni contrastanti rispetto a quelle di Alessandra Celentano e i due maestri di danza sono spesso protagonisti di alcuni scambi d’opinione.

Il mastro di ballo incuriosisce il pubblico anche per la sua storia personale.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme, raccontandolo proprio ad Amici 2021. Adesso si parla di una possibile nuova gravidanza in arrivo per Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Il ballerino ha svelato la verità in un’intervista al settimanale Di Più, come riportato da Gossip e Tv.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: il ritorno di fiamma

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono sposati dal 2014, ma negli ultimi anni tra i due ballerini c’è stata una profonda crisi.

Il professore e la ballerina di Amici 2021 si sono lasciati e lei ha anche avuto una chiacchierata relazione con un allievo del talent show di Canale 5: Valentin Dumitru.

Adesso i due sono tornati insieme, come svelato proprio in una delle prime puntate dell’edizione 2021/2022 del talent show. Raimondo Todaro ha rilasciato una dichiarazione a riguardo: “Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent’anni, è assolutamente normale“.

Il maestro di ballo ha inviato anche una frecciatina a Valentin Dumitru, che, recentemente, ha ancora interferito nelle sue vicende amorose con un commento social: “Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro”.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: la verità sulla seconda gravidanza

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono genitori della piccola Jasmine, nata nel 2013. Adesso, alcune indiscrezioni parlano di una possibile seconda gravidanza per i due protagonisti di Amici 2021.

Raimondo Todaro ha spiegato che è un’idea che lui e Francesca Tocca stanno prendendo in considerazione: “Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente.

Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio“.