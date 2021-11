Selvaggia Lucarelli aggredita alla manifestazione No Green Pass a Roma: il video della giornalista

Cronaca Italia

Selvaggia Lucarelli, la giornalista e personaggio televisivo per il suo ruolo da giurata a Ballando con le Stelle, è stata protagonista di un’aggressione durante la manifestazione No Green Pass di ieri, a Roma. La Lucarelli ha testimoniato tutto tramite un video diffuso sui suoi canali social.

Selvaggia Lucarelli aggredita da un No Green Pass: il video su Twitter

Nuovo caso di violenza contro i giornalisti durante le manifestazioni No Green Pass: dopo i tanti esempi riportati negli ultimi mesi, ora a denunciare il fatto è Selvaggia Lucarelli.

La giornalista, recentemente passata a scrivere per Domani, ha condiviso su Twitter un estratto di un servizio che verrà poi proposto in maniera integrale. Pur monco, la sostanza non cambia: la Lucarelli è stata aggredita da un manifestante. È successo durante l’ennesimo sabato di proteste a Roma, al Circo Massimo. Un uomo, definito “No Vax“ dalla stessa Lucarelli, si è scaldato e ha tirato una testata nella sua direzione.

Nella didascalia del video, Selvaggia Lucarelli ha scritto: “Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina.

Nessuno sapeva chi fossi“. Poi aggiunge: “Per il solo fatto di chiedere ‘perché è qui oggi?’ sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)“.

Il video di Selvaggia Lucarelli

Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò). Presto il video integrale su @DomaniGiornale pic.twitter.com/9KYg6MvmP8 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 21, 2021

Aggressione a Selvaggia Lucarelli, identificato il manifestante

Come si vede dalle immagini, l’uomo le ha in maniera molto aggressiva detto di andarsene, per poi attaccarla fisicamente. Va sottolineato che lo stesso è stato poi allontanato e invitato alla calma da altri manifestanti e che sono proprio questi episodi di violenza a esacerbare gli animi e l’opinione nei confronti delle manifestazioni No Green Pass.

Secondo quanto riportano alcune fonti, l’uomo sarebbe stato identificato: si tratterebbe di un insegnante di pugilato assiduo frequentatore delle piazze No Vax e No Green Pass. La stessa Lucarelli ha annunciato una denuncia nei suoi confronti.

In altri commenti su Twitter, la stessa giurata di Ballando con le Stelle – programma nel corso del quale ieri sera è andata in scena una nuova puntata della querelle con Morgan – ha poi scritto: “Aggiungo che tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell’ordine nell’area del circo massimo.

(erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti)”. Un duro j’accuse che sottolinea ancora le tensioni in corso da mesi a cadenza settimanale