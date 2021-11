Morgan contro Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: “Nuvola nera”, interviene Milly Carlucci

TV e Spettacolo

A Ballando con le Stelle è andato in scena il nuovo atto dello scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Il concorrente e la giurata sono stati protagonisti settimana scorsa di una furiosa litigata (per lo più da parte del cantante) e gli strascichi si sono avvertiti anche ieri sera. Sulla questione è intervenuta anche Milly Carlucci.

Morgan torna sulla litigata con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

“Non capisce nulla né di danza né di musica“, “Sei uno capriccioso, come sempre, pretenzioso, anche maleducato“, “Per Selvaggia Lucarelli la danza è il monolite delle scimmie di Stanley Kubrick“, “sei un ballerino, quindi non devi giudicare me, stai al tuo posto“.

Sono queste alcune delle frasi, pesanti e urlate durante la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 13 novembre. Protagonisti Morgan e Selvaggia Lucarelli, due che si sono pizzicati già dalla primissima puntata per via dei trascorsi che ci sono tra di loro. Ieri sera, quando è toccato a Morgan ballare con Alessandra Tripoli, nella clip di presentazione il cantante è tornato a parlare di quella lite.

Prima ha sottolineato i meriti di vari giurati, quindi ha affondato il colpo contro la Lucarelli: “Arriva una persona e come una specie di nuvola nera, cala sopra questa isola felice. Impone la sua negatività, umiliando“. Un pacato Morgan, ombra di quello infervorato della scorsa settimana, aggiunge: “Mi sono girati i ‘bip’ e questo è normale. Non te lo puoi permettere. Mi sono sentito dire anche delle cose imbarazzanti. Che non sono lucido. No, no, no è il contrario“. E ancora: “Dare zero significa non avere capito niente. Vuole dirmi che valgo zero. Bisogna meritarsi il potere di giudicare.

La Lucarelli deve affermare di esistere. Ma io le dico che lo sappiamo, non c’è bisogno di aggredire l’umanità intera. Sei intelligente, sai parlare, hai delle idee lo abbiamo capito. Non esagerare“.

Milly Carlucci mette il punto sulla lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli

Dopo l’esibizione, quasi accessoria rispetto alla vicenda “politica”, Milly Carlucci ha voluto dire la sua e mettere il punto sulla vicenda. Ha detto: “Se ne sono dette di tutti i colori, tante cose non possono essere lasciate passare“. Il punto principale del suo discorso riguarda la giuria: “L’abbiamo scelta noi, tutto il gruppo autoriale crede in loro, è insindacabile.

È una giuria scelta – ma poi aggiunge – Noi anche una trasmissione di intrattenimento, quindi in questa trasmissione i giurati dicono la loro opinione e siccome il nostro cast non è di ragazzi in cerca di notorietà ma sono stelle, questo dà loro l’esperienza e la possibilità di commentare il giudizio della giuria“. Uno scambio di opinioni, quindi, in nome dello spettacolo, ma senza pilotaggi: “Questa non è una giuria con l’auricolare, cui si dicono le cose da dire o ai concorrenti. Vi giuro che non hanno niente, dicono quello che pensano“.

Tutto finito? Selvaggia Lucarelli dalla sua si è limitata a votare con la paletta, mentre Alberto Matano – opinionista di Ballando con le Stelle – ha voluto invece chiedere a Morgan un chiarimento: “Doveroso chiarire qualcosa, da Serena Bortone hai parlato di querela, poi sono arrivate le scuse, poi ha criticato il programma. Come stanno le cose?”. La risposta del concorrente: “Io penso che l’insistenza su quanto accaduto ha avuto toni sgradevoli. La cosa sgradita per me è che non si sfrutta questo spazio per parlare di spettacolo ma di altro, di vita privata. parliamo del ballo“. The end (forse).