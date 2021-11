Milly Carlucci parla della lite tra Selvaggia Lucarelli e Morgan a Ballando con le stelle: il suo giudizio

Programmi TV

Milly Carlucci è intervenuta sulla discussa querelle che ha visto coinvolti Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La conduttrice si è espressa affrontando di petto la questione e considerando sbagliati i toni e gli urli del cantante, difendendo comunque i contenuti da lui avanzati e considerati “interessanti“. La Carlucci, come rivelato, si auspica un pronto ritorno alla serenità già nella prossima puntata.

Selvaggia Lucarelli contro Morgan: parla Milly Carlucci

Non si placa l’eco mediatica del durissimo scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle.

La puntata di sabato sera ha lasciato pesanti strascichi, con lo stesso cantante che ha annunciato querela contro la giudice dopo aver scoperto che aveva reso pubblica una loro chat privata. Tra tutte le voci che hanno detto la sua sulla discussa vicenda, mancava quella autorevole di Milly Carlucci. Ed è arrivata pochi giorni dopo il caos scatenatosi a Ballando, intervenendo in collegamento con Storie Italiane ed esprimendo il suo pensiero.

La conduttrice ha inizialmente fatto un quadro generale della scelte dei giudici di ballo e del cast: “In giuria si mescolano bene la vera giudice di ballo e gli altri personaggi di grande spessore e intelligenza che abbiamo.

Poi ci sono i concorrenti, che hanno diritto di replica“. La conduttrice difende quindi l’assoluto diritto di replica di cui i concorrenti godono, nel momento in cui vengono pizzicati dalle osservazioni dei giudici.

Milly Carlucci si augura: “Si tornerà a parlare di ballo“

Milly Carlucci, successivamente, affronta il nocciolo della questione e adotta con Morgan il metodo della carota e del bastone. Se da un lato non condanna interamente il suo comportamento, dall’altro lato lo rimprovera per i toni eccessivi utilizzati: “L’unica cosa che Morgan ha davvero sbagliato, perché i contenuti se andiamo ad esaminarli erano anche interessanti, è il tono, l’urlo, perché la voce che si alza progressivamente non va bene“.

La conduttrice ha però voluto prendere le difese di Morgan sul fronte dell’impegno da lui messo in campo: “La sera prima dell’esibizione ha provato 2 volte in studio perché diceva che voleva essere perfetto. Quindi ci sta mettendo molto impegno“. E, in conclusione, si augura che la faccenda possa chiarirsi serenamente nel corso della prossima puntata quando – spera – giudice e concorrente possano far pace: “Sarà passata una settimana e quindi penso che si tornerà a parlare di ballo.

Io cercherò di metterli l’uno di fronte all’altro per fare la pace“.