Morgan sbotta contro Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: furiosa lite dopo lo spettacolare samba

Morgan continua a sorprendere a Ballando con le stelle, con le sue esibizioni coreografiche e con l’impegno che il musicista sembra stia mettendo per questa gara di ballo. Non tutti stanno apprezzando il percorso dell’ex frontman dei Bluvertigo nel talent e tra questi c’è Selvaggia Lucarelli, protagonista di un aspro confronto con Morgan dopo il suo samba. Il cantante ha messo in piedi una performance insieme alla maestra Alessandra Tripoli che ha entusiasmato il pubblico e raccolto anche voti alti dai giudici “tecnici” di Ballando con le stelle. Selvaggia Lucarelli però boccia in toto il “personaggio” Morgan, che le risponde a tono minandone l’autorità di giudice.

Morgan: la performance di samba che conquista Ballando con le stelle

Morgan sta puntando molto sulla sua creatività e sulla sterminata conoscenza della musica e dello spettacolo per conquistare Ballando con le stelle. Grazie all’affiatamento con la maestra Alessandra Tripoli, con cui c’è molto feeling, i due riescono a produrre esibizioni che sorprendono il pubblico.

Lo dimostra questo samba che Morgan ha messo in piedi per l’ultima puntata di Ballando con le stelle, con una coreografia che rompe la quarta parete, con i ballerini che si esibiscono anche alle percussioni e che si è conclusa con una standing ovation del pubblico.

Il plauso di Fabio Canino: “Un nuovo tipo di spettacolo”

Colorata, ben studiata e che denota un sopraffino gusto, come osserva Fabio Canino, che plaude la scelta musicale dei Liquid Liquid, gruppo new wave/post punk sul quale ironizza: “Non so come avete fatto a far passare una band punk a Milly“, scherza il giudice, “Ed era perfetta per questa cosa. Secondo me Ballando con le stelle dopo un tot di anni si deve aprire a nuove sonorità e a nuovi tipi di spettacolo.

Perché qui c’era un nuovo tipo di spettacolo per noi. Ha usato tutto, dagli strumenti al pubblico, qualunque cosa c’era in scena, perché il samba questo fa“.

Ballando con le stelle nel caos, battibecco tra Selvaggia Lucarelli e Morgan

Purtroppo la performance non è stata apprezzata da tutti e di fronte all’esuberanza forse un po’ troppo spinta di Morgan, molto passionale nella difesa del suo lavoro, Selvaggia Lucarelli sbotta: “Sei partito aggressivo? Cos’è un atteggiamento di difesa o sei così?

“. La giudice comunque non apprezza affatto il samba del concorrente di Ballando con le stelle, che spiana dichiarando: “Ti dico subito quello che penso di quello che ho visto: a me sembrava uno di quei balli che può ballare una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo“.

Morgan non ci sta, e ribatte ironicamente: “Quelli che frequenti tu quindi?“. Ma a quanto pare non è la serata giusta e Selvaggia Lucarelli non sta allo scherzo: “Tu non sei la persona indicata per giudicare chi frequento io, visto che mi hai frequentata“, replica ricordando la loro frequentazione. La giudice poi continua andando sull’atteggiamento del concorrente: “C’è un progressivo disvelamento, è arrivato qui e ha fatto per quattro puntate Biancaneve, felice, disponibile, allegro e solare.

Finalmente viene fuori Morgan…“, e di fronte alle continue interruzioni del musicista osserva “Sembriamo Travaglio e Renzi domani sera a Otto e mezzo“. Morgan non si lascia sfuggire l’occasione e lancia una frecciatina alla giornalista: “Ti piacerebbe essere là, eh“, che indispone Lucarelli ancora di più.

Selvaggia Lucarelli contro Morgan: “Sei disonesto”

Purtroppo la situazione degenera velocemente. “Io volevo vedere qualcosa di più.

Canino ha detto che hai fatto spettacolo, io dico che hai fatto spettacolo per evitare di ballare il meno possibile. Ti sei preso un sacco di tempo per ca**eggiare“, sbotta Selvaggia Lucarelli, che poi punta a smontare il percorso di Morgan a Ballando.

“Questa narrazione di te così euforica in cui hai raccontato, che vai d’accordo con tutti etc. sii un po’ più onesto perché non è assolutamente vero, non hai questo rapporto idilliaco con tutto l’entourage“, dichiara la giudice, “Sei uno capriccioso, come sempre, pretenzioso, anche maleducato e lo posso dire perché stasera praticamente non mi hai fatto parlare“. Di fronte alle resistenze di Morgan e alla difesa di Alessandra Tripoli che contesta questa descrizione, Selvaggia Lucarelli dichiara: “A me non piace la disonestà nel raccontarsi, si è raccontata come una persona perfettamente inserita in questo contesto, invece non è vero“.

Il musicista attacca la giudice: “Non capisce nulla né di danza né di musica”

Il battibecco continua con Morgan che descrive Lucarelli come “chiusa dentro l’idea di giudicare” e a quel punto Selvaggia Lucarelli replica: “Tu non sei un giudice, sei un ballerino, quindi non devi giudicare me, stai al tuo posto“. La querelle però non è finita, perché a quel punto il musicista sbotta: “Volevo sottolineare il fatto che siccome lei non ha evidentemente una grande predisposizione per giudicare le materie armonico-ritmiche, che sono musica e danza, perché lei è completamente sia stonata che fuori tempo. Dato questo, lei ha giudicato la mia coreografia di questa sera dove dice che prendo tempo, io ho suonato i timbales, che lei non sa manco cosa sono. Lei non lo ammette che le è piaciuto, si odia perché le è piaciuto“.

Di fronte alle domande degli altri giudici, però, Selvaggia Lucarelli puntualizza che il samba di Morgan “Non mi è piaciuto”. Il musicista continua sostenendo l’incapacità della giornalista di giudicare: “Non capisce nulla né di danza né di musica, cosa vuoi parlare con questa?!“, dice ad Alessandra Tripoli che difende i progressi di Morgan, “Per Selvaggia Lucarelli la danza è il monolite delle scimmie di Stanley Kubrick“, conclude. Alla fine, la performance viene premiata con un 8 dall’esperto di samba Ivan Zazzaroni e da Carolyn Smith, da un 9 da Fabio Canino, mentre Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli gli assegnano uno zero.