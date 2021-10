Morgan a Ballando con le stelle, l’affiatamento con la maestra Alessandra Tripoli: “Come l’amore”

Programmi TV

Morgan si esibisce con Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle, dove è partito con il botto durante la prima puntata. Il cantate sta scoprendo la sua incredibile creatività anche nel ballo, coinvolto dalla sua insegnante con cui sembra essersi instaurato un rapporto di fiducia e un sodalizio artistico. Morgan ha dichiarato di apprezzare molto Alessandra Tripoli, a cui è unito da una forte emozione.

Ballando con le stelle, Morgan “innamorato” di Alessandra Tripoli

L’esibizione di Morgan e Alessandra Tripoli è un omaggio ad Adriano Celentano e Claudia Mori, sulle note di valzer de La coppia più bella del mondo, scritta da Paolo Conte.

Il cantante ha parlato prima della prova di come si trova con la maestra di danza, di cui sembra totalmente rapito. “Il rapporto con la mia maestra è innamoramento, io la amo. Non vedo l’ora di ballare con lei, mi sembra di vivere un’esperienza mistica, come l’amore“, spiega Morgan estasiato.

Anche da parte sua Alessandra Tripoli sembra apprezzare l’ex frontman dei Bluvertigo, che definisce un genio creativo, nonostante non nasconda che la complessità delle sue proposte la faccia un po’ tremare.

Ma perché mettere limiti al genio, si chiede la ballerina?

Morgan, la rinascita a Ballando con le stelle

Morgan sembra decisamente tornato nel pieno splendore a Ballando con le stelle. Il cantante ha raccontato di aver ricevuto anche il plauso dello stesso Celentano: “Gli era piaciuto molto il ballo della prima puntata, mi ha scritto ‘Sei forte’“. Anche la giura apprezza gli sforzi del cantante a Ballando con le stelle. Selvaggia Lucarelli è particolarmente benevola: “Per la prima volta ti vedo nel ruolo di allievo, per davvero“.

Morgan replica con umiltà: “Non si nasce imparati, come si suol dire. Suonare il pianoforte, come la danza, significa suonare 10 ore al giorno, per forza so fare l’allievo“. Selvaggia continua dichiarando: “Ti ho visto umano, con la paura di sbagliare” e questa fragilità le ha mostrato quanto impegno il cantante ci sta mettendo. Alberto Matano apprezza allo stesso modo il musicista: “Tutti amiamo Morgan, ma stasera ci ha regalato qualcosa di speciale. È un grande performer“.