Morgan: età, morte del padre, i problemi finanziari e la vita privata del frontman dei Bluvertigo

Chi è

Morgan, il cantante spesso al centro di critiche e controversie, ha fatto parlare parecchio di sé negli ultimi anni. Il suo carattere stravagante si riflette perfettamente nei suoi brani: rock, elettrizzanti e anticonformisti proprio come lui. L’adolescenza non è stata certamente rosa e fiori per lui, il quale ha dovuto affrontare un dolore troppo grande per un ragazzino di 16 anni: il suicidio del papà quando aveva 48 anni. In seguito ha avuto altri problemi di sua salute, dalla depressione all’abuso di droghe, per non parlare delle controversie legali che gli hanno portato via la casa a Monza.

Scopriamo nel dettaglio la vita privata e carriera del cantautore Morgan.

Marco Castoldi in arte Morgan: le origini del cantante

Marco Castoldi, meglio conosciuto come Morgan, nasce a Milano il 23 dicembre 1972. Trascorre la sua giovinezza a Muggio insieme alla sorella maggiore Roberta, mamma Luciana Colnaghi, insegnante, e papà Mario Castoldi, artigiano mobiliere. Un’amore incondizionato per la musica lo spinge ad avvicinarsi alla chitarra fin dalla tenera età di 6 anni.

Tuttavia, per via del mancinismo riscontra qualche difficoltà nel suonare lo strumento e decide di alternarlo al pianoforte. Anche la sorella maggiore, Roberta Castoldi, è un’artista a tutto tondo come il fratello: violoncellista e poetessa laureata in Filosofia.

Morgan e la morte del padre: “Ha salutato me e mia sorella e si è ucciso”

La vita di Morgan è rimasta profondamente segnata da un tragico evento: il suicidio del padre Mario, morto a 48 anni. Aveva salutato i figli dalla finestra il giorno prima, “Non lo faceva mai”, spiega il 48enne in una vecchia intervista con Maurizio Costanzo,.

Poi la mattina seguente il gesto estremo, congelato per sempre nella memoria del cantante, allora 16enne. Morgan era particolarmente legato al papà e la sua scomparsa ha profondamente influenzato la vita e carriera del frontman dei Bluvertigo.

Gli esordi di Morgan: frontman dei Bluvertigo

Frequenta il conservatorio, non finendo tuttavia gli studi, scrive canzoni e suona dall’adolescenza. Negli anni ’80 scoppia la corrente del new wave e Morgan si innamora del new romantic, diventando insieme al rock il genere principale dei suoi brani. Con il suo amico Andrea Fumagalli, alias Andy, fonda la sua prima band, la quale dopo vari cambi di nome e di componenti, si conferma Bluvertigo.

A Morgan e Andy si aggiungono Marco Pancaldi e Sergio Carnevale: fin da subito, la boy-band riscuote un ottimo successo. I 4 sono all’apice della loro ispirazione artistica e pubblicano un album dietro l’altro, da Acidi e basi a Zero. Dopo l’escalation di successi il gruppo conclude il fortunato viaggio con l’ultimo album: Pop Tools. Dopo lo scioglimento dei Bluvertigo nel 2001, Morgan continua la sua carriera da solista. Sarà concorrente dell’edizione di Ballando con le stelle 2021: Milly Carlucci ha voluto aggiungere un po’ di pepe al programma!

Morgan e le liti in diretta tv: a Sanremo 2020 la scena virale con Bugo

L’animo anticonformista e l’eccentrico stile di vita ricordano un po’ un dandy inglese. Morgan è un Dorian Gray tutto all’italiana: in fin dei conti, i grandi classi della letteratura e dell’arte sono stati due pesi fondamentali che hanno contribuito alla creazione della sua idea di musica. Non a caso, il carattere pungente del cantante ha più volte scatenato liti e critiche in diretta televisiva, da X-Factor ad Amici fino a The Voice, talent show in cui ha ricoperto spesso il ruolo di giudice.

Il cantautore ha dato modo di far parlare di sé anche a Sanremo 2020. Durante la sua esibizione in coppia con Bugo, tra i concorrenti della kermesse, Morgan canta una canzone diversa da quella programmata: ogni strofa risuona come un inno contro il suo compagno di canto. Per tutta risposta, Bugo abbandona il palco, lasciando il pubblico attonito dalla scena appena vista.

Morgan vita privata: i problemi con Asia Argento e le ex compagne del cantante

Anche la vita privata di Morgan è stata più volte oggetto di controversie. A partire dalla relazione con Asia Argento, con cui è stato sentimentalmente legato dal 2000 al 2007: nel 2001 è nata la loro prima bambina, Anna Lou. In seguito alla rottura con l’attrice, il cantante non avrebbe contribuito per anni agli assegni di mantenimento spettanti alla piccola Anna: per questo motivo, nel 2019 gli viene pignorata la casa a Monza. Tuttavia, il critico d’arte Vittorio Sgarbi lo aiuta a trovare subito un’altra sistemazione. Successivamente, durante l’esperienza da giudice a X-Factor conosce Jessica Mazzoli, tra le concorrenti dell’edizione del 2010. Scoppia una travolgente storia d’amore e nel 2012 danno alla luce la secondogenita del cantante, Lara Castoldi. Nel 2020 il cantante diventa papà per la terza volta di Maria Eco, avuta con la sua ultima compagna Alessandra Cataldo. La coppia si è lasciata ufficialmente nel 2021 e attualmente il cantautore è single.