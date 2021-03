Parole al veleno quelle di Jessica Mazzoli, l’ex di Morgan e madre della piccola Lara. In occasione della Festa del Papà, la cantante ed ex gieffina ha infatti pubblicato un post sul profilo Instagram in cui attacca Morgan, reo di non essere stato un padre presente per la figlia. Nelle storie, la donna rincara la dose a cui la accusa di mettere in bocca alla figlia Lara cose contro il padre Morgan.

Morgan attaccato da Jessica Mazzoli: le sue parole

Sono noti i dissapori del passato tra Morgan e Jessica Mazzoli, specialmente per quanto riguarda la figlia nata dalla loro relazione, Lara. La Mazzoli in passato ha già attaccato Morgan come padre, ma ha anche detto la sua sulla storia dello scorso anno tra il cantante e Alessandra Cataldo.

Ora, è tornata alla carica e lo ha fatto in un giorno speciale, quello della Festa del Papà. Un giorno forse non particolarmente sentito da Morgan, almeno a detta di Jessica Mazzoli.

“Grazie per non esserci stato quando sono nata – scrive la Mazzoli, dando voce a quelli che ritiene i pensieri della figlia – Grazie per non esserci stato quando ho mosso i primi passi, quando ho pronunciato la prima parola“. Il post poi prosegue: “Grazie per non esserci stato quando non stavo bene, a nessun compleanno, a nessun natale“.

E ancora: “Grazie per quando i compagni di scuola fanno la letterina per la festa del… Parola che io non ho mai avuto occasione di pronunciare. Io la faccio imbarazzata e la porto a mio nonno, sempre e comunque presente“. Jessica Mazzoli, che tagga Morgan nel suo post, concluse poi: “Comunque ti dico grazie perchè nonostante esisto, vivo, mi muovo e sono felice“.

Il post di Jessica Mazzoli contro Morgan

Jessica Mazzoli contro Morgan nelle storie

Non è finita qui. Perchè se da un lato non sembra esserci stata reazione da parte di Morgan (almeno guardando il suo profilo), Jessica Mazzoli ha rincarato la dose attraverso alcune storie.

In queste, risponde a chi la accusa di aver dato “messo in bocca” parole alla figlia Lara. L’ex gieffina ha risposto così: “Mi rivolgo a chi dice che quelli sono i miei pensieri e io non devo interferire coi pensieri di mia figlia: hanno ragione” dice la Mazzoli.

Poi continua: “Chiedo di venire a trovarci che vi presento Lara, ve la faccio conoscere così vedete cosa ha da dire lei. O pensate che siccome ha 8 anni si possa continuare a prendere in giro, che non capisca? Io non posso inventarmi la visione, faccio un cartonato con la faccia del padre e lo metto in camera?

Dai su“. Tagliente il commento della Mazzoli su Morgan, che acuisce ancora il malessere e i cattivi rapporti che intercorrono quando si parla della sua presenza come padre.

