Il 19 marzo in Italia si festeggia la festa del papà. Il giorno dedicato a questa importante figura genitoriale è oggi una festa intima e familiare, durante la quale si celebrano i papà di tutto il Paese omaggiandoli con regali, dediche e dolcetti. Ma perché si festeggia proprio il 19 marzo? E quali sono le sue origini?

Quando e perché si festeggia la festa del papà

In Italia e nei paesi con una forte tradizione cattolica la festa del papà si festeggia il 19 marzo. Secondo il Nuovo Testamento, il 19 marzo del primo secolo d.C., a Nazareth morì Giuseppe, padre putativo di Gesù. Nel cattolicesimo San Giuseppe ha da sempre incarnato l’ideale di padre come custode della famiglia e soprattutto dei figli, dono del Signore.

Nonostante le radici della festa del papà siano così antiche – secondo alcuni anche precedenti al Vangelo – in Italia la ricorrenza fu istituita solo nel 1968. Inizialmente giorno festivo, San Giuseppe divenne un comune giorno feriale già nel 1977. La sua connotazione religiosa si è via via attenuata fino a diventare oggi una festa più commerciale, una giornata per celebrare i papà con regali, dediche e fotografie.

La festa del papà negli altri paesi

Nei paesi non cattolici, come gli Stati Uniti, la festa del papà ha origini diverse.

Negli USA i papà si celebrano la 3ª domenica di giugno ed è festa nazionale dal 1966. La creazione e la data della ricorrenza si devono a Sonora Smart Dodd. Il 19 giugno 1910, infatti, la signora Dodd decise di celebrare per la prima volta la festa del papà nel giorno del compleanno di suo padre. L’uomo, veterano della Guerra di Secessione, aveva cresciuto da solo 6 figli dopo la morte della moglie. In Russia la festa del papà si celebra il 23 febbraio in occasione del Giorno dei difensori della patria. In Svizzera cade il 6 giugno ed è una festività a tutti gli effetti, mentre nei paesi scandinavi si celebra a novembre.

I vip che festeggeranno la festa del papà

Merito soprattutto dei social, la festa del papà è diventata una ricorrenza durante la quale anche vip e celebrità festeggiano il proprio genitore o il proprio compagno con dediche e fotografie dolci ed emozionanti da migliaia di like. Quest’anno, tra le new entry della categoria ci sarà Luca Urso, marito di Alessandra Tripoli e neo-papà del piccolo Liam. Dopo aver desiderato a lungo la gravidanza, sicuramente la coppia di ballerini festeggerà in grande stile la prima festa del papà.

Ma chi probabilmente attende con maggior emozione l’arrivo del 19 marzo è il rapper Fedez. Quel giorno non festeggerà solo la festa del papà e il 3º compleanno del piccolo Leone. Il 19 marzo potrebbe essere anche la data di nascita della sua secondogenita. Chiara Ferragni è ormai molto vicina al termine della gravidanza e l’arrivo di ‘V’ proprio in questo giorno sarebbe una fantastica coincidenza.

