Non c’è pace per Morgan, neppure dopo che i riflettori sullo scandalo di Sanremo 2020 sembrano essersi lentamente spenti. Jessica Mazzoli, ex fidanzata con cui l’artista ha avuto una figlia, ha affidato un durissimo sfogo al suo profilo Instagram. Nel mirino non solo il cantautore: piovono parole di fuoco anche sull’attuale compagna e sulla madre di lui.

Jessica Mazzoli contro tutti: lo sfogo su Morgan

Sfogo al vetriolo di Jessica Mazzoli, ex fidanzata di Marco Castoldi (alias Morgan) e madre della secondogenita dell’artista, Lara. L’ex concorrente di X Factor e Grande Fratello ha lanciato pesantissime accuse all’indirizzo del cantautore e della sua attuale compagna, Alessandra Cataldo (che lo renderà padre per la terza volta).

Non è il primo accento livido tra la giovane e l’ex Bluvertigo, finito spesso al centro del gossip per questioni legate alla sua vita privata. La Mazzoli lo aveva già accusato di essere poco presente nella vita della loro bambina, ma stavolta i colori si fanno sempre più sinistri e, nel racconto che la ragazza ha fatto via social, aprono a uno scenario degno della più intricata delle soap.

Al grido di “Diciamo le cose come stanno, basta falsità“, l’ex fidanzata di Morgan ha acceso la miccia di quello che potrebbe rivelarsi un nuovo epico conflitto a tinte rosa (oltre che materia prima per chilometri di carta stampata).

“Onde evitare che si proclami ‘santa subito’ la tanto riservatissima Alessandra Cataldo, nuova compagna di Morgan, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa, io ancora ventenne all’ottavo mese di gravidanza. E non solo…!“.

A detta di Jessica Mazzoli, dunque, la nuova compagna di Castoldi non sarebbe poi così ‘nuova’ in quanto, sostiene, la loro liaison affonderebbe le radici nel periodo in cui lei aspettava la figlia proprio dal cantante.

Le parole contro la madre di Marco Castoldi

Insomma, l’ombra di un tradimento mai confessato in favore di pubblico, riesumato dal limbo di una storia finita (non proprio benissimo), si fa sempre più ingombrante. Costringerà il diretto interessato alla replica? Difficile prevederlo, ma c’è anche un’altra destinataria a cui Jessica Mazzoli ha riservato un appunto e su cui si concentrano gli interrogativi in merito alla possibile reazione

Il riferimento è alla madre di Morgan, Luciana Colnaghi, che la Mazzoli ha taggato nel suo post esplosivo su Instagram perché le arrivasse il suo messaggio: “Per quanto riguarda la signora Luciana, nonché madre di Morgan, ci tengo a ricordarle, dopo le interviste da lei effettuate prima dalla Balivo e poi dalla d’Urso (giustamente in difesa di suo figlio, una madre lo fa!) che sua nipote ‘quella della Sardegna’, come lei l’ha definita in ambedue le interviste, ha un nome: Lara“.

Post di Jessica Mazzoli su Instagram

Morgan sotto accusa, dunque, ma non per questioni collaterali al suo recente Sanremo con Bugo: stavolta il caso lo solleva la sua ex, e chissà se ci sarà un altro terremoto.