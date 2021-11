La storia tra Morgan e Selvaggia Lucarelli: cos’è successo tra i protagonisti di Ballando con le stelle

Gossip

Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi è un cantautore, fondatore e frontman della famosa band Bluvertigo. Dopo essere stato per anni giudice di X Factor, quest’anno Morgan si presenta come concorrente al programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Proprio qui, ha avuto modo di incontrare nuovamente una sua vecchia fiamma: Selvaggia Lucarelli.

La storia tra Morgan e Selvaggia Lucarelli

Dall’inizio della nuova edizione del programma Rai Ballando con le Stelle, Morgan e Selvaggia Lucarelli sono finiti sotto ai riflettori anche per via un loro vecchio flirt.

Lui è uno dei concorrenti, mentre lei è una dei componenti più agguerriti della giuria. Stando alle dichiarazioni della giornalista, la loro storia sarebbe finita improvvisamente, quando il cantante avrebbe smesso di farsi sentire. Per questo motivo, durante una puntata Selvaggia Lucarelli avrebbe lanciato quella che secondo molti è stata una frecciatina al cantante. Morgan ha invece rilasciato delle dichiarazione al magazine Chi, negli ultimi tempi. “Selvaggia è bella, intelligente, divertente, è un ottimo partito, l’ho conosciuta e l’ho frequentata: il fatto che non l’abbia più chiamata è la prova che non sono uno stalker” ha spiegato sicuro di sé il cantante.

La carriera di Morgan prima di Ballando con le Stelle

Appassionato di musica fin da giovanissimo, Morgan debutta nel mondo dei concerti già a 14 anni. Nel 1991 fonda il gruppo Bluvertigo insieme ad Andrea Fumagalli e Marco Pancaldi. Quattro anni dopo esce il primo album Acidi e basi, ma i Bluvertigo ottengono il successo con il secondo album Metallo non metallo, tanto da vincere un MTV Music Awards come miglior gruppo italiano.

Dopo i Bluvertigo nel 2003, Morgan pubblica il suo album d’esordio da solista Canzoni dell’appartamento con cui vince il Premio Tenco.

Dal 2008 è stato giudice per sei anni di X Factor, portando a casa ben tre vittorie. Partecipa inoltre come giudice al serale di Amici nel 2016 e come direttore artistico nel 2017. La carriera televisiva prosegue poi come giudice di un altro talent show: The Voice Of Italy, su Rai2 insieme a Gue Pequeno, Gigi d’Alessio ed Elettra Lamborghini. Nell’autunno 2021 partecipa Ballando con le Stelle, dove si cimenta nelle gare di ballo in coppia con la maestra di danza Alessandra Tripoli.