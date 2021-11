Blanca: la nuova serie di Rai1 in onda a partire da lunedì 22 novembre 2021. La trama del nuovo crime

Serie TV - Fiction

Arriva in televisione il primo di sei interessanti episodi che compongono Blanca, il nuovo crime drama di Rai1 con al centro la vita, professionale e non, di questa straordinazia consulente della polizia non vedente.

Debutta questa sera su Rai1 con il suo primo episodio dal titolo Senza occhi la nuova interessante serie tv che mette al centro dell’attenzione del pubblico la protagonista liberamente spirata dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. Blanca è un crime drama che proporrà ai telespettatori un personaggio vivace, solare e vitale che riesce ad utilizzare la sua cecità a vantaggio suo e delle comunità, dato che lavora come consulente in un commissariato di polizia. Ogni puntata sarà incentrata su di un caso giallo differente ambientato a Genova e dintorni, che sarà un utile scorcio sullo specifico ambiente sociale della città.

Oltre a questo la serie tv racconterà anche la vita sentimentale di Blanca e tutto ciò che ruota intorno a lei ed alla sua disabilità.

Blanca: la trama della nuova serie di Rai1

Prende il via oggi su Rai1 la nuova serie tv in 6 episodi da titolo Blanca, che accompagnerà il pubblico del canale alla scoperta di un nuovo interessante crime drama interamente ambientato in Italia. Diretta dall’apprezzato regista Jan Maria Michelin, noto al grande pubblico per essersi occupato di serie tv di successo come Don Matteo, Un passo dal cielo, I Medici, DOC – Nelle tue mani ed anche Diavoli, la nuova serie è liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi e racconta la storia di una giovane donna non vedente che collabora con la polizia come consulente.

Blanca ha sempre avuto il sogno di entrare in polizia e riuscirà a realizzarlo quando inizierà a collaborare con essa nell’importante sezione del decodage. La giovane donna, rimasta ceca in seguito ad un incendio che tolse la vita alla sorella maggiore, si renderà molto utile per la risoluzione di alcuni crimini grazie alla sua eccellente capacità di analizzare dei file audio pieni di particolari che sfuggono ad un udito meno sviluppato.

Al centro della trama non solo i difficili casi da risolvere ma anche diverse tematiche legate ad un ambiente di lavoro prettamente maschile, nel quale si scontrerà spesso con il commissario Bacigalupo e con l’ispettore Liguori, quelle legate alla vita sentimentale della protagonista, divisa proprio tra il Liguori e l’amico Nanni, ed anche quelle legate alla disabilità che la rendono una persona eccezionale.

Blanca: il cast e le curiosità sulla nuova serie di Rai1

Gli attori principali della nuova fiction crime dal titolo Blanca sono la nota Maria Chiara Giannetta nei panni della protagonista, già apprezzata dal pubblico in Don Matteo, l’onnipresente Giuseppe Zeno a dare vita Michele Liguori mentre Pierpaolo Spollon è Nanni.

Oltre ad un cast di conosciuti attori del nostro panorama televisivo la serie tv può vantare anche la duplice consulenza del Maestro Andrea Bocelli, resosi utile sia agli autori per descrivere il mondo dei non vedenti che anche alla protagonista, presa sotto l’ala del cantante con un piccolo training sulla vita di un non vedente.