Carmen Russo e Manila Nazzaro discutono. L’ex Miss Italia sbotta: “Frase che a me… Fa rabbrividire”

Grande Fratello

La Casa del Grande Fratello Vip6 riserva sempre nuove sorprese e dissapori. Stavolta le protagoniste di una discussione dinamica sono state Carmen Russo e Manila Nazzaro. Le due coinquiline si sono scambiate delle opinioni sul tema delle nomination.

Carmen Russo non ha gradito, infatti, il voto dell’ex Miss Italia.

Carmen Russo e Manila Nazzaro: la ballerina se la prende per la nomination

Nell’ultima tornata di nominations, Carmen Russo è finita al televoto. La ballerina è stata votata da diversi concorrenti, tra cui Manila Nazzaro.

Proprio questo voto non è stato digerito dalla showgirl. Manila Nazzaro e Carmen Russo hanno, infatti, un buon rapporto e la ballerina mai si sarebbe aspettata di essere nominata dall’amica: “Non è tanto la nomination… Ma la motivazione… Piano, piano uno si nomina e si elimina. Se io ieri avessi nominato Manila… Anche lei sarebbe entrata in nomination... Il giorno prima mi ha detto ‘Tu Carmen… Sei un esempio’, quindi, io non me lo sarei mai aspettata“.

Carmen Russo ha dichiarato di aver compreso che la scala dei rapporti migliori dentro la casa dell’ex Miss Italia è differente dalla sua: “Ho sempre in questi due mesi avuto un rapporto carino… Ho capito la tua scala di valori e mi sta bene“.

La showgirl si è sfogata con Miriana Trevisan, ma Manila Nazzaro ha sentito tutto: “Ho sentito Carmen… Dimmele le cose in faccia… Ogni volto che io nomino è una tragedia greco-romana… Allora ditemi, devo chiedere ad Alfonso la possibilità di non nominare nessuno, perché ogni volta la prendono… Sul personale“. La lamentela di Carmen Russo non è stata ben digerita dall’ex Miss Italia: “Passando, casualmente… Parlava di me… Il fatto che io dica che tu sia una persona buona e generosa, ma ti trovi in un gruppo di persone… Con cui sono più stretta“.

Carmen Russo e Manila Nazzaro: le due concorrenti si confrontano

Carmen Russo è rimasta delusa dalla nomination di Manila Nazzaro. La ballerina ha chiesto spiegazioni: “Ma io non ho capito Manila ieri sera la motivazione che mi hai dato“. L’ex Miss Italia è sbottata contro la coinquilina: “Stamattina sono passata e ho sentito una frase che a me, sinceramente, fa rabbrividire. Devo essere onesta Carmen, soprattutto detta da una donna di esperienza come te… Perché tu l’hai vissuta sul personale?

“.

Secondo Manila Nazzaro, Carmen Russo è permalosa: “Anche quando è successa la cosa di Raffaella, Carmen tu veramente a malapena mi salutavi. Io vado oltre, se tu mi avessi nominato… Non me la sarei presa… Sei permalosa... Non dico cavolate là dentro… Il fatto che ti stimo non ti devo votare?… A me sta cosa fa veramente girare le p***e… Motivazione personale non c’è“.

L’ex Miss Italia non ha neanche gradito che la showgirl abbia affrontato il problema prima con Miriana Trevisan: “Preferisco che tu te lo ponga con me e non con Miriana lì in cucina“.