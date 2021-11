Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 23 al 26 novembre: la trama

Serie TV - Fiction

Il paradiso delle signore torna per una settimana ricca di nuovi episodi tutti da gustare. Per i fan della soap opera italiana arrivano i nuovi sviluppi di trama come sempre da seguire ogni giorno a partire dalle ore 15:55, fino a venerdì 26 novembre 2021. Ecco le anticipazioni delle puntate in onda questa settimana nelle quali vedremo al centro dell’attenzione sia Tina, per una sorpresa organizzatagli da Vittorio, ed anche Flora che alla fine sembrerà cadere tra le braccia di Umberto.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore torna su Rai1 per una nuova settimana a partire da lunedì 22 novembre 2021 con il classico appuntamento ad occupare la fascia pomeridiana della rete ammiraglia della televisione pubblica a partire dalle ore 15:55.

Leggi tutte le anticipazioni dei nuovi 5 episodi in onda dal 23 al 26 novembre.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 23 novembre

Maria si mette sulle tracce di Rocco senza però riuscire a rintracciarlo dopo il suo cambio di alloggio. Marco rimane colpito dall’incontro con Gemma, ormai diventata una Venere del Magazzino.

Intanto Vittorio organizza una sorpresa per Tina in modo da tirarla su di morale ma alla serata partecipa anche Salvo che dichiara la sua storia segreta con Anna.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 24 novembre

Tina sembra ormai sbloccata e racconta alla madre l’evento organizzato da Vittorio in modo da poterla coinvolgere in un nuovo evento per il lancio della collezione di Flora. Marco ha ormai scelto di farsi avanti con Gemma e decide di mollare Luisa. Agnese è titubante sul comportamento di Rocco, confessando ad Armando che pensa che si stia innamorando di qualcun altro.

Flora sarà alle prese con dei pensieri sul destino di suo padre dopo una foto inviatale da Cosimo.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 25 novembre

Flora è ormai focalizzata sul dettaglio della foto del padre mentre a tal proposito Adelaide si agita per l’apertura di una indagine sulla morte del padre della stilista. Stefania scopre l’arcano su Marco e viene a sapere che Gemma si è invaghita proprio di lui. A fine puntata si torna poi su Flora che darà sfogo alla passione per Umberto quando lui andrà a trovarla in studio.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 26 novembre

Marco entrerà a lavorare per il Paradiso Market e così sarà sempre più vicino a Gemma e così Stefania sarà tutt’altro che contenta della nuova entrata.

Intanto Umberto e Flora sembrano decidere di mettersi alle spalle il bacio che c’è stato tra loro due ma non chiudendo del tutto la porta al loro futuro. Armando ed Agnese saranno di nuovo a contatto e questo farà scattare la scintilla sotto gli occhi di Tina.