Jack Ryan – L’iniziazione: la trama ed il cast del film in onda lunedì 22 novembre 2021 su Italia1

Lunedì 22 novembre 2021 va in onda su Italia1 la pellicola mista tra action e thriller dal titolo Jack Ryan – L’iniziazione. Il protagonista del film, celebre personaggio letterari, è un giovane analista finanziario che scopre che un losco complotto atto a mettere al tappeto l’economia americana e che farà di tutto per bloccarlo, anche a costo di mettere a repentaglio la propria vita. L’appuntamento è da prendere per questa sera con il canale Mediaset a partire dalle ore 21:20. Scopri la trama completa del film, il cast della pellicola e tutte le curiosità che la riguardano.

Jack Ryan – L’iniziazione: il cast e le curiosità del film

Jack Ryan – L’iniziazione (dal titolo in lingua originale di Jack Ryan: Shadow Recruit) è un film del 2014 diretto ed interpretato da Kenneth Branagh, attore e regista nordirlandese riconosciuto come uno dei più influenti cineasti della sua generazione grazie alla sua intensa attività professionale abilmente divisa tra cinema e teatro.

Il protagonista del film è Jack Ryan, celebre personaggio dei romanzi dello scrittore Tom Clancy che torna in questa pellicola da considerarsi un reboot della saga di spionaggio iniziata nel lontano 1990 con Caccia a Ottobre Rosso, e proseguita con altri tre film dal titolo Giochi di potere, Sotto il segno del pericolo ed Al vertice della tensione.

A differenza di quanto accaduto però nelle precedenti pellicole questo è il primo film su Jack Ryan che è basato su di una sceneggiatura nuova di zecca e quindi e non tratto dai romanzi di Clancy.

Il cast della pellicola vede nel ruolo del protagonista l’attore Chris Pine, noto interprete apparso soprattutto in Star Treck, ed anche la partecipazione di conosciuti Keira Knightley, Kevin Costner insieme ai meno noti Nonso Anozie, Gemma Chan, Deborah Rosan.

Jack Ryan – L’iniziazione: la trama del film

Jack Ryan è un marines americano al quale cambia la vita in seguito ad essere scampato per miracolo ad un incidente aereo oltre che alla conoscenza della bella Cathy Muller. Dopo questi due eventi finisce per non avere più un ruolo operativo sul campo ma bensì finisce per lavorare per la CIA usando la sua copertura di consulente finanziario per tenere sotto controllo alcune transazioni finanziarie sospette.

Sarà proprio durante questo incarico a rendersi conto delle attività sospette di uno dei suoi capi che ha l’intento di mettere al tappeto l’economia americana con una operazione che solo Jack Ryan può bloccare.