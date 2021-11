Mara Venier rivela come sta dopo l’incidente a Domenica In: la foto e il messaggio ai fan sulle sue condizioni

TV e Spettacolo

Mara Venier si mostra dopo essere caduta a Domenica In e rivela come sta dopo il suo incidente. La conduttrice ha fatto preoccupare fan e amici durante la diretta di ieri.

Ieri pomeriggio, i fan di Mara Venier sono stati colti di sorpresa da una notizia preoccupante sul suo conto. La conduttrice è caduta durante la pubblicità della diretta di Domenica In, non riuscendo a continuare il suo lavoro. “C’è stato un piccolo incidente per Mara, speriamo che tutto si risolva al più presto“ ha rivelato Pierpaolo Pretelli prendendo il suo posto sul palco. Mara è poi riuscita a entrare in studio, dove ha parlato rassicurando il marito e in queste ore ha tenuto aggiornati i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

Mara Venier cade a Domenica In: come sta la conduttrice

“È scivolata durante la pubblicità“, così ieri la voce della band di Domenica In Stefano Magnanensi ha descritto l’incidente avvenuto a Mara Venier.

La conduttrice, ha poi spiegato Pretelli, avrebbe avuto un piccola distorsione. Durante il suo brevissimo ingresso in studio, la “zia Mara” è apparsa con una busta di ghiaccio sul piede e una sulla fronte e ha spiegato di aver preso una “botta al piede, una bella storta“ e una “botta in testa”. “Sono caduta di faccia con gli occhiali” ha aggiunto.

Nelle ultime ore, Mara Venier ha postato una fotografia sul suo profilo Instagram, per aggiornare amici e fan sulle sue condizioni di salute. “Grazie a tutti per i messaggi” ha esordito nel suo messaggio. “Poteva andare peggio…sto bene” ha aggiunto inserendo poi con ironia l’hashtag “bernoccolo“. Mara ha allegato al testo un selfie in cui si vede il gonfiore emerso sulla sua fronte in seguito alla caduta.

Mara Venier cade a Domenica In: i messaggi di supporto di amici e fan

Sotto al post condiviso da Mara Venier sul suo profilo Instagram sono apparsi in pochi istanti i commenti di chi ha voluto dimostrarle la sua vicinanza.

“Amore dolce” ha scritto Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style. “Forza Mara”ha commentato l’ex vippona Stefania Orlando. “Porca z***a ma che te le tirano? Un bacio grande” ha osservato ironicamente Christian De Sica. “Maraaaaaa” ha scritto Michelle Hunziker a segnalare il suo dispiacere, “Non ho parole….urge esorcista” ha risposto simpaticamente la Venier.