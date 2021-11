Oroscopo Paolo Fox Acquario oggi 23 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 23 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Acquario, questo sembra essere un buon periodo tranquillo per voi e questa giornata di martedì sembra volervelo confermare! Dei nuovi, importanti, incontri sembrano potervi attendere in giornata, forse in amore o forse sul lavoro, mettendovi in alcune situazioni che non avevate immaginato!

Amici single, siete voi a godere delle migliori opportunità!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 23 novembre: amore

L’amore, insomma, in questo periodo sembra procedere in maniera veramente ottima, carissimi amici dell’Acquario!

Voi che siete impegnati, finalmente potrete iniziare a discutere con più lucidità i vostri piani per il futuro! Mente, amici single, questa sarà decisamente una giornata da sfruttare, le opportunità sono molte ed ottime, uscite o invitate qualcuno fuori!

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 23 novembre: lavoro

Dal punto di vista della giornata lavorativa, invece, cari Acquario, in questa giornata di martedì potrebbero arrivarvi delle ottime notizie inaspettate! Magari si tratta di una qualche gratificazione per l’impegno che avete messo nell’ultimo periodo, oppure una nuova offerta o opportunità!

Sta a voi decidere cosa farne, ma tenete gli occhi aperti!

Le previsioni per la settimana dell’Acquario

La settimana sembra iniziare in maniera piuttosto tranquilla per voi amici dell’Acquario, anche se forse vi verrà richiesta una particolare pazienza per andare oltre ad alcune questioni lavorative. Mercoledì e giovedì sembrano essere giornate piuttosto incerte in questo campo, occhio. Anche l’amore non è molto sereno, forse vi sentirete un pochino giudicati.

