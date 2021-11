Oroscopo Paolo Fox settimana dal 22 al 28 novembre: previsioni per amore e lavoro

Oroscopo

Le previsioni sull'oroscopo per amore, lavoro e fortuna e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 22 al 28 novembre

Oroscopo per la settimana dal 22 al 28 novembre per tutti i segni zodiacali. Anche questa settimana Paolo Fox propone le sue previsioni dei segni per ogni giornata. Vuoi scoprire quanto il tuo segno sarà fortunato in questi 7 giorni? O ti piacerebbe sapere se succederà qualcosa di speciale in amore? Leggi l’elenco dei segni di Paolo Fox e potrai conoscere così anche tu l’andamento del tuo segno nei prossimi giorni e indagare per essere al corrente della situazione astrologica di chi ti sta intorno.

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Per voi nati sotto il segno dell’Ariete, questa sembra essere una settimana colpita da una leggera lentezza, almeno inizialmente, per poi migliorare gradualmente! Dovreste sentirvi decisamente ottimisti, soprattutto tra mercoledì e giovedì. In queste due giornate, una buona idea potrebbe essere quella di curare un pochino di più i vostri rapporti!

Vai all’oroscopo di oggi 23 novembre

Oroscopo Toro

Carissimi nati sotto il segno del Toro, questa vostra settimana sembra essere soggetta ad una grande passionalità, non solo e non necessariamente amorosa. Un’amicizia, con una piccola spinta, potrebbe diventare qualcosa di molto più profondo e intenso, ma dovete impegnarvi! Non vi siete mai sentiti così tanto affascinanti, approfittatene!

Vai all’oroscopo di oggi 23 novembre

Oroscopo Gemelli

Amici dei Gemelli, una settimana leggermente fastidiosa sembra attendervi all’orizzonte, almeno secondo le letture degli astri fatte da Paolo Fox.

Il Sole vi sarà opposto in questa settimana, che sembra poter rendere leggermente problematico il vostro impegno. Ottime le idee che potrebbero venirci, ma sempre meglio chiedere conferme e confronti a chi vi circonda.

Vai all’oroscopo di oggi 23 novembre

Oroscopo Cancro

Occhio a Venere, cari Cancro, perché sembra essere opposta in questa vostra settimana, almeno secondo le letture degli astri di Paolo Fox. L’amore sembra richiedere una piccola spintarella in più, ma se ci teneste veramente non dovrebbe essere nulla di faticoso.

L’inizio della settimana, in particolare, sarà il momento più difficile, occhio.

Vai all’oroscopo di oggi 23 novembre

Oroscopo Leone

Amici del Leone, questa sembra essere veramente un’ottima settimana per la vostra vita amorosa, specialmente se foste già impegnati, ma con buone opportunità ad attendere anche voi amici single del segno! Il lavoro, forse, dei piccoli grattacapi ve li fa venire, mentre occorre essere molto prudenti con le spese in questo periodo, uscite più alte delle entrate.

Vai all’oroscopo di oggi 23 novembre

Oroscopo Vergine

La vostra settimana, cari amici della Vergine, sembra essere interessata da alcune questioni particolarmente delicate sul posto di lavoro, con un nuovo progetto che non inizierà nel migliore dei modi e vi richiederà parecchie attenzioni.

Venere sembra, però, essere piuttosto buona questa settimana, fate un po’ di spazio nella vostra vita all’amore!

Vai all’oroscopo di oggi 23 novembre

Oroscopo Bilancia

Un periodo un po’ complicato, forse, ma dal quale uscirete sicuramente migliori e rinvigoriti, carissimi Bilancia, sembra aprirsi in questo inizio di settimana. Forse è arrivato il momento di fare la voce grossa sul lavoro per ottenere qualcosa di più, o forse la vostra cerchia stretta necessita di un po’ di rinnovamento.

L’amore sembra essere tranquillo!

Vai all’oroscopo di oggi 23 novembre

Oroscopo Scorpione

Questa vostra settimana, cari nati sotto il segno dello Scorpione, vi regalerà l’ottimo influsso di Venere, protettivo per i vostri rapporti amorosi e amicali! Giove porterà un po’ di scompiglio nella sfera lavorativa, ma non fasciatevi la testa in anticipo, non dovrebbe succedere nulla di negativo! Giovedì e venerdì saranno due giornate leggermente dubbiose.

Vai all’oroscopo di oggi 23 novembre

Oroscopo Sagittario

Amici del Sagittario, la vostra settimana sembra vedervi in una posizione veramente meravigliosa, illuminati e sostenti dal Sole! Le prime giornate vi regaleranno anche Mercurio, almeno secondo le letture degli astri di Paolo Fox, cercate di approfittarne soprattutto in amore! Idee lavorative ed emozioni amorose in forte crescita, è un ottimo periodo!

Vai all’oroscopo di oggi 23 novembre

Oroscopo Capricorno

Dopo un paio di giornate segnate da una notevole tensione e da un nervosismo particolarmente marcato, questa settimana faticherà decisamente ad ingranare, carissimi Capricorno. Il fine settimana, però, vi garantirà un buon recupero, quindi organizzatevi per fare qualcosa con la vostra dolce metà! Cercate, tra l’altro, di non trascurare il partner.

Vai all’oroscopo di oggi 23 novembre

Oroscopo Acquario

La settimana sembra iniziare in maniera piuttosto tranquilla per voi amici dell’Acquario, anche se forse vi verrà richiesta una particolare pazienza per andare oltre ad alcune questioni lavorative. Mercoledì e giovedì sembrano essere giornate piuttosto incerte in questo campo, occhio. Anche l’amore non è molto sereno, forse vi sentirete un pochino giudicati.

Vai all’oroscopo di oggi 23 novembre

Oroscopo Pesci

Carissimi amici nati sotto il segno dei Pesci, infine, la settimana che attende voi sembra volervi far riaffiorare alla mente dei vecchi ricordi piuttosto sconvenienti. Non dateci troppo peso perché sennò lascerete spazio anche a tensioni e nervosismo. L’amore richiederà un confronto attivo, ma sembra essere un possibile periodo di crescita!

Vai all’oroscopo di oggi 23 novembre