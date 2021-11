Oroscopo Paolo Fox Bilancia oggi 23 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 23 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi amici della Bilancia, questo non sembra essere un periodo esattamente positivo per l’amore, ma molto dipende anche da come procede la vostra relazione stabile.

In generale, comunque, preparatevi ad affrontare delle probabili divergenze, forse anche con un collega o superiore. In campo lavorativo, nel frattempo, occhio anche alle finanze.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 23 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 23 novembre: amore

La situazione amorosa che dovrebbe accogliervi in questo martedì, carissimi Bilancia, non sembra essere del tutto tranquilla o positiva, specialmente se nell’ultimo periodo le cose tra voi e il partner si fossero già incrinate.

Potreste trovarvi a dover sostenere, necessariamente, una qualche discussione, trovandovi forse leggermente in difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 23 novembre: lavoro

Per quanto riguarda la giornata lavorativa, invece, le situazioni che vi pongono di fronte gli astri sembrano essere piuttosto tranquille, regalandovi magari anche delle piccole gratificazioni personali. Occhio, però, perché nel frattempo sembra attendervi anche qualcosa di negativo sotto il punto di vista economico, dal conto vostro evitate le spese troppo alte ed inutili.

Le previsioni per la settimana della Bilancia

Un periodo un po’ complicato, forse, ma dal quale uscirete sicuramente migliori e rinvigoriti, carissimi Bilancia, sembra aprirsi in questo inizio di settimana. Forse è arrivato il momento di fare la voce grossa sul lavoro per ottenere qualcosa di più, o forse la vostra cerchia stretta necessita di un po’ di rinnovamento. L’amore sembra essere tranquillo!

