Oroscopo Paolo Fox Cancro oggi 23 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 23 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Cancro! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici del Cancro, il periodo che vi trovate ad affrontare in questo momento non sembra essere tra i migliori in assoluto, ma fortunatamente neppure uno dei peggiori.

Grazie alla Luna, una nuova lucidità dovrebbe permettervi di valutare a fondo la vostra relazione stabile, con esiti piuttosto incerti. Mentre, sul lavoro qualche soddisfazione c’è, ma non sottovalutate nulla.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 23 novembre: amore

La giornata amorosa, insomma, potrebbe avere sia esiti positivi che negativi, tutto dipende da come procede in questo periodo la vostra relazione stabile, carissimi Cancro!

Se foste felici, allora forse presto arriverà il momento di pensare al futuro della coppia, mentre in caso contrario probabilmente potreste trovarvi a valutare strade decisamente diverse.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 23 novembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, la giornata di martedì potrebbe donarvi delle belle sensazioni, anche se non dovreste attendervi nulla di troppo positivo. Piccole soddisfazioni, forse dovute ad un accordo, oppure ad una mansione svolta particolarmente bene, vi dovrebbero attendere, ma in generale cercate di non sottovalutare i piccoli ostacoli che potreste incontrare.

Le previsioni per la settimana del Cancro

Occhio a Venere, cari Cancro, perché sembra essere opposta in questa vostra settimana, almeno secondo le letture degli astri di Paolo Fox. L’amore sembra richiedere una piccola spintarella in più, ma se ci teneste veramente non dovrebbe essere nulla di faticoso. L’inizio della settimana, in particolare, sarà il momento più difficile, occhio.

