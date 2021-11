Oroscopo Paolo Fox Gemelli oggi 23 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 23 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Gemelli! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La vostra giornata di martedì, cari amici nati sotto il segno dei Gemelli, sembra essere interessata da una Luna che toccherà le questioni di tipo economico, forse causando una spesa oppure permettendovi di incappare in un buon guadagno!

Ciò che fate sul lavoro sembra ottimo e tranquillo, mentre però l’amore richiederà un’attenta revisione, non per forza negativa!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 23 novembre: amore

L’amore, insomma, sembra che sia arrivato davanti ad una sorta di stallo, oppure ad un bivio, carissimi amici dei Gemelli.

Dovreste cercare di capire cosa volete veramente fare con la vostra relazione stabile, specialmente se le cose non fossero state serene tra voi nell’ultimo periodo. Voi single, invece, provate a guardare quell’amico sotto un’ottica diversa, chissà!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 23 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che vi attende alle porte di martedì, carissimi Gemelli, tutto sembra poter scorrere tranquillamente. Forse, però, una leggera stanchezza potrebbe rendervi un pochino più difficile impegnarvi, ma magari è solo il caso che lasciate da parte alcune cose per il momento, concentrandovi su poche, piccole, cose.

Le previsioni per la settimana dei Gemelli

Amici dei Gemelli, una settimana leggermente fastidiosa sembra attendervi all’orizzonte, almeno secondo le letture degli astri fatte da Paolo Fox. Il Sole vi sarà opposto in questa settimana, che sembra poter rendere leggermente problematico il vostro impegno. Ottime le idee che potrebbero venirci, ma sempre meglio chiedere conferme e confronti a chi vi circonda.

