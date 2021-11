Oroscopo Paolo Fox Leone oggi 23 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 23 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Leone, nell’ultimo periodo gli astri non sembrano essere stati particolarmente buoni con voi, mentre ora forse la situazione potrebbe migliorare leggermente.

Una generale tranquillità vi farà sentire sereni e felici, ma le nuove relazioni ancora faticano parecchio ad ingranare, causandovi più problemi che altro. Buono il lavoro, ma occhio agli investimenti e alle questioni economiche.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 23 novembre: amore

La giornata amorosa di martedì, insomma, potrebbe essere piuttosto buona per tutti voi carissimi amici del Leone!

Tuttavia, se aveste da poco intrapreso una nuova relazione, dovreste anche cercare di essere il più pazienti possibile, affrontando quelle questioni che gli astri vi propongono e superandole con il vostro nuovo partner. Così facendo migliorerete anche l’intesa!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 23 novembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la giornata lavorativa sembra attendervi un martedì piuttosto tranquillo, senza nessuna particolare gratificazione, ma fortunatamente anche senza grandi fastidi di nessuna sorte!

Potrebbero proporvi un qualche investimento, ma valutatelo accuratamenete, in questo momento i soldi non sono così tanti, forse potrebbe essere un errore.

Le previsioni per la settimana del Leone

Amici del Leone, questa sembra essere veramente un’ottima settimana per la vostra vita amorosa, specialmente se foste già impegnati, ma con buone opportunità ad attendere anche voi amici single del segno! Il lavoro, forse, dei piccoli grattacapi ve li fa venire, mentre occorre essere molto prudenti con le spese in questo periodo, uscite più alte delle entrate.

