Oroscopo Paolo Fox Pesci oggi 23 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 23 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Pesci! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi nati sotto il segno dei Pesci, questo sembra essere un momento parecchio fortunato per voi, con delle importanti novità ad attendervi nella sfera amorosa, ma a costo di un vostro piccolo impegno.

Sul lavoro qualcuno potrebbe esaudire una qualche vostra richiesta, magari fatta in passato, che dovrebbe rasserenarvi ed aiutarvi ad impegnarvi maggiormente!

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 23 novembre: amore

L’amore, insomma, sembra essere veramente molto gratificante per voi, carissimi amici dei Pesci, in questa giornata di martedì!

Delle belle emozioni dovrebbero pervadere il vostro rapporto stabile, aiutandovi a recuperare una parte di quell’intesa leggermente compromessa nell’ultimo periodo. Amici single, voi è importante che non stiate a casa ma usciate!

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 23 novembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la sfera lavorativa sembra che finalmente una vostra vecchia richiesta venga esaudita, gratificandovi profondamente e stupendovi anche! Se non aveste mai avanzato richieste, invece, sappiate che questo è un ottimo momento per farlo, ma non dovete forzare la mano o eccedere con ciò che vorreste ottenere.

Le previsioni per la settimana dei Pesci

Carissimi amici nati sotto il segno dei Pesci, infine, la settimana che attende voi sembra volervi far riaffiorare alla mente dei vecchi ricordi piuttosto sconvenienti. Non dateci troppo peso perché sennò lascerete spazio anche a tensioni e nervosismo. L’amore richiederà un confronto attivo, ma sembra essere un possibile periodo di crescita!

