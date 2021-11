Oroscopo Paolo Fox Sagittario oggi 23 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 23 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Sagittario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici del Sagittario, in questa settimana, proprio a partire da questa giornata di martedì sembra che inizi l’influsso positivo di Mercurio che andrà un po’ a coprire quel vuoto lasciato da Venere neutrale.

Per ora senz’altro migliorerà la comunicazione tra voi e il partner, mentre presto migliorerà anche tutto il resto il generale! Il lavoro procede, senza nessuna particolare novità.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 23 novembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 23 novembre: amore

Una buona giornata amorosa dovrebbe, insomma, attendervi alle porte di questo martedì, carissimi amici del Sagittario impegnati!

Ultimamente forse le cose non sono andate per il meglio, ma da ora finalmente potrete almeno comunicare con tranquillità, affrontando i problemi con la necessaria lucidità e riuscendo, forse, anche a risolvere qualche problema!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 23 novembre: lavoro

La sfera lavorativa, invece, non sembra volervi regalare alcuna particolare opportunità in questo periodo, in una piuttosto marcata e generalizzata monotonia, che però non dovrebbe essere fastidiosa! Infatti, in questo momento non sembrate essere molto attenti o invogliati ad ottenere o inseguire il successo, tanto vale mettersi comodi ed aspettare!

Le previsioni per la settimana del Sagittario

Amici del Sagittario, la vostra settimana sembra vedervi in una posizione veramente meravigliosa, illuminati e sostenti dal Sole! Le prime giornate vi regaleranno anche Mercurio, almeno secondo le letture degli astri di Paolo Fox, cercate di approfittarne soprattutto in amore! Idee lavorative ed emozioni amorose in forte crescita, è un ottimo periodo!

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni