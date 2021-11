Oroscopo Paolo Fox Scorpione oggi 23 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 23 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dello Scorpione! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici dello Scorpione, questa giornata di martedì sembra essere piuttosto buona per voi, con una Luna decisamente positiva che vi osserva e aiuta dall’alto!

Un qualche tipo di chiarimento necessario con la vostra dolce metà potrebbe arrivare in questo momento, cercate di approfittarne! Mentre, sul lavoro, dovreste riuscire a tornare sulla giusta strada per il successo!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 23 novembre: amore

La vostra giornata amorosa di martedì, insomma, sembra essere ottima per riuscire a ristabilire la pace all’interno del vostro rapporto stabile!

Una qualche complicazione recente dev’essere chiarita, e quella splendida Luna sembra volervi garantire la possibilità di riuscirci! Il dialogo è ottimo, ma anche la sensualità, approfittatene che il vostro futuro vi attende pronto a partire!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 23 novembre: lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, invece, la giornata che dovrebbe aprirsi per voi in questo buon martedì potrebbe aiutarvi a tornare un attimo nel percorso giusto, carissimi Scorpione! Non siete completamente fuori strada, non preoccupatevi, ma le ultime giornate vi hanno lasciato un po’ di confusione ed è importante disperderla al più presto.

Le previsioni per la settimana dello Scorpione

Questa vostra settimana, cari nati sotto il segno dello Scorpione, vi regalerà l’ottimo influsso di Venere, protettivo per i vostri rapporti amorosi e amicali! Giove porterà un po’ di scompiglio nella sfera lavorativa, ma non fasciatevi la testa in anticipo, non dovrebbe succedere nulla di negativo! Giovedì e venerdì saranno due giornate leggermente dubbiose.

