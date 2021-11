Oroscopo Paolo Fox Vergine oggi 23 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 23 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Vergine! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Voi amici della Vergine dovreste essere al cospetto, a partire da questo martedì, di un periodo in cui avrete chiarissimo cosa volete ottenere e come dovreste fare per ottenerlo, con una nuova spinta ad agire!

Tuttavia, gli astri non sembrano volervi lasciare esattamente carta bianca, facendo sorgere qui e lì un paio di problemi che a lungo andare vi faranno leggermente desistere.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 23 novembre: amore

L’amore sembra essere, però, piuttosto positivo, specialmente per voi amici single della Vergine!

Grazie ad una Luna che, da lontano, vi fa l’occhiolino, sembrate poter incappare in un ottimo sentimento, magari dove non pensavate di poterlo trovare! Mentre, amici impegnati, occhio a non riversare i vostri problemi esterni sul partner.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 23 novembre: lavoro

Lavorativamente parlando questa giornata di martedì potrebbe donarvi una nuova consapevolezza su come dovreste agire per ottenere quel tanto ambito successo, cari Vergine! Non è detto, però, che questo basti a mettervi sulla giusta strada, perché sembra prima necessario sistemare qualche piccola questione, secondaria, rimasta aperta.

Le previsioni per la settimana della Vergine

La vostra settimana, cari amici della Vergine, sembra essere interessata da alcune questioni particolarmente delicate sul posto di lavoro, con un nuovo progetto che non inizierà nel migliore dei modi e vi richiederà parecchie attenzioni. Venere sembra, però, essere piuttosto buona questa settimana, fate un po’ di spazio nella vostra vita all’amore!

