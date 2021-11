Patrizia Pellegrino tra carriera e vita privata: tutto sulla nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Chi è

Patrizia Pellegrino, nuova concorrente del Grande Fratello Vip, è attrice, conduttrice, showgirl, opinionista tv e anche cantante. La sua carriera l’ha vista lavorare sul set sia per il cinema sia per il piccolo schermo, nel quale è presto diventata volto noto. A inizio 2021 ha annunciato di essersi sottoposta a una delicata operazione per un tumore al rene, andata a lieto fine. Conosciamo meglio la nuova gieffina.

Patrizia Pellegrino e il successo al cinema e in tv

Patrizia Pellegrino è nata a Torre Annunziata il 28 luglio 1962, e ha 59 anni.

Debutta al cinema nella pellicola cinematografica Onore e guapparia, diretta da Tiziano Longo, per poi esordire in televisione e conoscere il primo grande successo con Peppino di Capri in Odeon. Parallelamente alla carriera di attrice, Patrizia Pellegrino si mette in mostra anche nel mondo della musica, lanciata dal grande Corrado con la sigla Beng! del programma tv Gran Canal. Nel mondo della discografia ha pubblicato due album, un EP e svariati singoli.

Successivamente diventa conduttrice presentando Chewing gum show con Maurizio Micheli.

Diventa ulteriormente celebre sul piccolo schermo per la sua partecipazione, nel 2004, alla seconda edizione de L’Isola dei famosi. Negli ultimi anni è stata spesso invitata da Barbara D’Urso in qualità di ospite ed opinionista dei programmi della conduttrice su Canale5.

Patrizia Pellegrino: la vita privata e la lotta contro il tumore

Della vita privata di Patrizia Pellegrino si conoscono davvero poche informazioni. L’attrice sappiamo essere stata sposata con Pietro Vittori, dal quale ha avuto due figli, Tommaso e Arianna, più un ragazzo adottato in Russia di nome Gregory.

Successivamente, nel 2005, si sposa con l’imprenditore Stefano Todini, dal quale si separa nel 2013.

A inizio del 2021 Patrizia Pellegrino ha raccontato di essersi sottoposta ad una delicata operazione d’urgenza per un tumore al rene. Intervento andato a buon fine, sebbene la paura non l’abbia mai abbandonata. Ne ha spesso parlato sul proprio profilo Instagram, ricevendo un ondata di affetto dai suoi followers. Ora per l’attrice è tempo di ritornare protagonista sul piccolo schermo: il Grande Fratello Vip la attende e sarà per lei una grande occasione.