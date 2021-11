Tali e Quali Show: quando prende il via la versione Nip del programma di Carlo Conti. La data

Programmi TV

Tale e Quale Show ha chiuso in maniera trionfale la sua undicesima stagione dopo aver messo in scena lo strabiliante Torneo che ha visto di nuovo in studio il meglio delle due ultime stagione. Dopo aver chiuso positivamente questa esperienza la trasmissione è pronta a tornare in onda per tenere compagnia al pubblico con la sua speciale versione Nip, quella dedicata agli imitatori provenienti dal pubblico da casa. Lo speciale evento composto da ben 4 puntate sarà ovviamente condotto dallo stesso Carlo Conti, che nel corso della puntata di venerdì 19 novembre ha annunciato quando andrà in scena la nuova versione.

Il conduttore, dopo aver chiamato a raccolta tutti i telespettatori con le loro interpretazioni, mette già nel mirino il ritorno su Rai1.

Tali e quali: in onda la versione Nip

Carlo Conti si è confermato il mattatore del venerdì televisivo dell’autunno 2021, capace di vincere qualsiasi sfida degli ascolti con il suo famoso ed apprezzato Tale e Quale Show. La trasmissione si è presa nuovamente il gradino più alto della gara dello share con un più che convincente 22% che risulterà essere un incoraggiante biglietto da visita per la nuova variante di questa trasmissione che sta per arrivare in televisione.

Tali e quali: la data per lo show di Carlo Conti

Lo stesso conduttore, nel corso della puntata dedicata al Torneo di Tale e quale Show, ha annunciato la data ufficiale dell’arrivo su Rai1 di Tali e quali. La versione Nip del suo programma è pronto a sbarcare sulla rete ammiraglia a partire da sabato 8 gennaio 2022, quando a farla da padrone saranno le imitazioni dei grandi della musica affidate al pubblico del programma.

Saranno infatti loro i protagonisti di questa nuova entusiasmante gara alla ricerca del miglior imitatore d’Italia, tutti chiamati a farsi avanti proprio da Carlo Conti.

Le selezioni per i partecipanti delle 4 puntate sono infatti iniziate in concomitanza di Tale e quale Show, quando la gente comune ha iniziato a mandare le proprie candidature spronate dal conduttore.