Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 22 novembre a venerdì 26 novembre: la trama

Serie TV - Fiction

Un posto al sole torna in televisione su Rai3 a partire da oggi lunedì 22 novembre 2021, come sempre a partire dalle ore 20:45. Cinque giorni da passare nuovamente in compagnia della soap opera di Napoli e dei suoi constanti sviluppi, che terranno impegnati i telespettatori fino a venerdì 26 novembre 2021. Al centro di questa settimana di programmazione ci sarà la delicata situazione di Silvia e Michele, ormai intenti a dirsi addio ed a mettersi alle spalle il loro matrimonio. Ecco cosa succederà nelle puntate di questa settimana al via oggi lunedì 22 novembre 2021 alle ore 20:45 su Rai3.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 22 novembre fino al 26 novembre

Un posto al sole torna per fare compagnia al pubblico con i suoi sviluppi a partire da lunedì 22 novembre e che si fino a venerdì 26 novembre.

Al centro degli sviluppi oltre alla fine del matrimonio tra Silvia e Michele anche la gioia di Filippo, che sembra ormai essere pronto a riottenere tutta la sua memoria.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 22 novembre

Chiara è sotto la lente di ingrandimento della polizia per scoprire la reale dinamica dell’incidente e Nunzio cercherà di farle forza.

Filippo sarà raggiante dopo il recupero della memoria che darà tranquillità anche alla moglie Serena ed alla figlia più grande Irene. Niko intanto deve decidere se assumere Alberto.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 23 novembre

Michele e Silvia non vivono una fase tranquilla del loro rapporto, con il primo che spinge la figlia ad andare via da Napoli e la seconda che viene contattata da un insistente Giancarlo. Nunzio capisce di provare ancora qualcosa per Chiara e si dedicherà completamente a lei in questo periodo difficile della sua vita.

Niko si fiderà di Susanna per assumere Alberto, anche se qualcuno metterà in dubbio la sua scelta.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 24 novembre

Rossella è indecisa sul suo futuro. Michele ha ormai capito che Silvia gli nasconde qualcosa e cerca di affrontarla una volta per tutte. Il nuovo lavoro di Alberto romperà gli equilibri in casa Poggi ed anche in quella Giordano.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 25 novembre

Adele confesserà un suo grande peso proprio in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Nel frattempo Rossella ha deciso cosa fare del suo futuro mentre i genitori Silvia e Michele sono arrivati alla rottura definitiva. Renato sarà il primo oppositore dell’assunzione di Alberto Palladini nello studio di Niko.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 26 novembre

Silvie e Michele hanno deciso di mettersi alle spalle il loro rapporto con Rossella che non saprà come prendere la loro decisione. Marina finirà al centro delle attenzioni di Fabrizio mentre Lara si scontrerà con Roberto per capire in che direzione deve andare il loro rapporto.