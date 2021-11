Uomini e Donne anticipazioni 22 novembre: dopo Costabile, Gemma Galgani gira pagina con un nuovo Cavaliere

Uomini e Donne

Gemma Galgani ha pianto a lungo per la fine della storia con Costabile a Uomini e Donne. Adesso, secondo le anticipazioni, un nuovo Cavaliere scenderà per corteggiare la Dama.

Gemma Galgani è protagonista di ogni registrazione di Uomini e Donne da anni e quasi sempre la puntata si apre con lei e la sua passerella d’entrata. Le sue conoscenze sentimentali sono molto seguite dai telespettatori, che si mettono nei suoi panni.

Quest’anno la Dama torinese ha già conosciuto due Cavalieri, dopo un periodo in cui si è trovata senza corteggiatori. In prima battuta Gemma Galgani è uscita con Pierluigi, ma il vero feeling è nato, in seguito, con Costabile. La conoscenza tra il Cavaliere e la Dama torinese è stata intensa e piena di baci, ma si è conclusa in malo modo. Infatti Costabile ha lasciato la Dama e lei ha pianto fino alla scorsa puntata per questa decisione.

Adesso, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 22 novembre, arriverà un nuovo Cavaliere per Gemma Galgani.

Uomini e Donne anticipazioni 22 novembre: Gemma Galgani decide di conoscere un nuovo Cavaliere

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni del 22 novembre, Gemma Galgani avrà delle soprese in studio. Innanzitutto, nascerà un battibecco con Tina Cipollari.

L’opinionista si lamenterà per il fatto che la Dama torinese non percorrerà la passerella d’entrata e la prenderà in giro per essere rimasta sola, dopo la fine della conoscenza con Costabile.

Ma la Dama torinese non resterà senza corteggiatori a lungo, infatti, Gemma Galgani conoscerà un nuovo Cavaliere e deciderà di tenerlo. La passione del nuovo arrivato per i camper colpirà la Dama torinese, più del suo aspetto fisico.

Uomini e Donne anticipazioni 22 novembre: Ciprian Aftim abbandona Andrea Nicole Conte

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 22 novembre, oltre a Gemma Galgani, si parlerà anche del trono classico.

In particolare, toccherà ad Andrea Nicole Conte raccontarsi. La tronista avrà una brutta sorpresa in studio: l’assenza di Ciprian Aftim.

Dopo la delusione di Alessandro della scorsa puntata e le sue lacrime. Adesso sarà Ciprian Aftim a far notare il suo risentimento. La tronista deciderà, comunque, di andare a riprenderlo.