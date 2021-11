Giacimenti di gas nell’Artico: il progetto della russa Novatek che potrebbe essere finanziato dall’Italia

Sostenibilità

Nonostante gli accordi di Cop26, la conferenza annuale sui cambiamenti climatici, sarebbe emerso il coinvolgimento dell’Italia in un progetto russo di sfruttamento dell’Artico. Ecco quali dettagli sono stati resi noti e cosa implicherebbe il coinvolgimento del nostro Paese.

Gas nell’Artico, il coinvolgimento dell’Italia nel progetto della russa Novatek

L’italiana SACE, agenzia di credito all’export italiano e di proprietà di Cassa Depositi e Presiti, potrebbe finanziare con oltre 500.000.000€ il progetto della russa Novatek per lo sfruttamento dei giacimenti al Polo Nord: è quanto ha riportato l’agenzia Reuters negli scorsi giorni.

Il finanziamento dovrebbe essere finalizzato da Cassa Depositi e Presiti, controllata dal Ministero dell’Economia, e da Intesa Sanpaolo, secondo quanto avrebbe spigato l’ambasciatore italiano in Russia Giorgio Starace. Le fonti sentite dall’agenzia avrebbero anche menzionato un secondo finanziamento, pari a 2.200.000.000€ tra Saipem, controllata da Eni, e Rönesans Holding A.S. L’intenzione del nostro Paese sarebbe stata già nota al Parlamento europeo da tempo: secondo Reuters, infatti, l’Europa aveva già espresso preoccupazione in una lettera di maggio 2021 per il possibile supporto economico al progetto da parte di Italia, Francia e Germania.

Supporto che non sarebbe compatibile con gli obiettivi prefissati per la lotta ai cambiamenti climatici, discussi e sottoscritti nella conferenza Cop26 conclusasi da poco a Glasgow.

Che cos’è il progetto di Novatek nell’Artico e quali potrebbero essere le conseguenze sull’ambiente

Il finanziamento non sarebbe ancora stato finalizzato e riguarderebbe il progetto denominato Arctic LNG 2, un impianto che arriverà a produrre fino a 20.000.000 tonnellate di gas naturale liquefatto (LNG) all’anno, a partire dal 2026.

L’impianto sarà situato nella penisola di Gydan, nell’Artico siberiano, e dovrebbe iniziare a estrarre e liquefare gas fossile a partire dal 2023.

Quello dell’Artico è un sistema tra i più delicati al mondo, già colpito duramente dalla corsa al petrolio, al gas e al carbone. Sotto la sua calotta si celerebbero i giacimenti da cui estrarre il gas, che Novatek intenderebbe trasportare su nave verso i mercati europei e asiatici, sfruttando le nuove rotte marittime dovute allo scioglimento sempre più rapido dei ghiacci.

Lo sfruttamento del gas liquefatto, secondo lo US Geological Survery, può risultare più inquinante del carbone perché i processi di lavorazione e trasporto provocano perdite di metano, che si aggiungono ai gas serra nell’atmosfera. Inoltre, le condizioni ambientali estreme della regione artica possono portare a elevati rischi di incidenti e rendere molto difficoltose, se non impossibili, le operazioni di bonifica che si renderebbero necessarie in caso di incidente. La Siberia, inoltre, è sempre più flagellata dal fenomeno degli incendi, i quali producono a loro volta enormi quantità di anidride carbonica e indeboliscono ulteriormente il fragile ecosistema.