Il Collegio 6 anticipazioni: il docu-reality torna su Rai 2 dopo la pausa della scorsa settimana

Programmi TV

L’apprezzato docu-reality torna su Rai2 dopo la pausa di settimana scorsa che lo aveva visto fuori dalla programmazione del canale per dei cambiamenti dell’ultimo minuto per favorire la messa in onda di una partita delle Atp Finals di Tennis. I teenager protagonisti della classe de Il Collegio 6 tornano dunque dopo essersi andati in onda solo su Raiplay proprio con la quarta puntata che verrà trasmessa in onda martedì 23 novembre 2021. Tutto quello che c’è da sapere sulla puntata de Il Collegio 6 che alcuni fan della trasmissione hanno già visto sul canale web della televisione pubblica.

Il Collegio 6: la quarta puntata va finalmente in onda su Rai2

Il docu-reality più amato dai giovani italiani torna su Rai 2 oggi martedì 23 novembre 2021 sempre a partire dalle ore 21:20 circa sul secondo canale con la puntata che sarebbe dovuta andare in onda settimana scorsa.

I fan della trasmissione hanno infatti dovuto fare a meno della consueta puntata del martedì per via della messa in onda dei una partita delle Atp Finals di Tennis che si sono tenute a Torino.

Il pubblico potrà dunque riprendere a vedere le vicende che si svolgono nel collegio di Anagni e nell’anno scolastico ambientato nel 1977. I telespettatori della trasmissione potranno dunque godersi il nuovo appuntamento che già da una settimana è disponibile su Raiplay.

Le anticipazioni della quarta puntata de Il Collegio 6

Il quarto appuntamento con Il Collegio 6 sarà quello che sancisce il giro di boa dell’esperienza degli scolari alunni della classe del 1977. Nella fattispecie i telespettatori assisteranno alla consueto discorso del Preside che presenterà le pagelle di metà corso di studi.

Per i ragazzi ci sarà poi spazio per diverse attività davvero stimolanti. Prima saranno impegnati in una entusiasmante partita di calcio che metterà di fronte e squadre con un gustoso premio in palio e poi la classe si dividerà in 4 gruppi per dare vita ad una gara di shooting fotografico alla ricerca dello scatto perfetto. Successivamente saranno poi impegnati in una doppia competizione sia canora che di ballo con l’intento di premiare una sola coppia tra tutti gli studenti.

Anche in questo appuntamento non mancheranno poi le bravate che metteranno a dura prova la permanenza nel collegio di alcuni irrequieti ospiti.