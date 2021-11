Lorenzo Amoruso accusa Soleil di poca umiltà al GF Vip: il duro attacco del compagno di Manila Nazzaro

News

Soleil Sorge nella bufera al Grande Fratello Vip dopo le dichiarazioni su Gianmaria Antinolfi nella scorsa puntata. La ragazza è stata accusata, dentro e fuori dalla Casa, di cattiveria e mancanza di umiltà. E questa sera si ritrova a confrontarsi apertamente con Lorenzo Amoruso. Il compagno di Manila Nazzaro, in video-collegamento, non ha parole positive per lei e la accusa di atteggiamenti poco umili.

Le affermazioni di Soleil Sorge su Gianmaria Antinolfi hanno avuto pesanti ripercussioni dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Nel corso della scorsa puntata la ragazza ha usato toni ed espressioni piuttosto esagerate, andando contro il coinquilino e svelando aspetti privati della sua vita. “Mette da parte i soldi e mangia pasta e piselli“, ma anche i riferimenti ai regali a lei fatti in passato ed acquistati in outlet, oltre ad aver rivelato a tutti la grandezza dell’abitazione del ragazzo. Una serie di rivelazioni che non sono affatto piaciute e che hanno gettato la ragazza nella polemica.

Nella Casa in molti hanno condannato il modo in cui Soleil si è esposta, da Katia Ricciarelli ad Aldo Montano. E anche fuori dalla Casa in molti l’hanno tacciata di mancanza di umiltà e sensibilità, oltre che per i toni e i modi con cui si è rivolta a Gianmaria. Se ne parla anche nella diretta di questa sera con un ospite d’eccezione: Lorenzo Amoruso, il fidanzato di Manila Nazzaro. In settimana anche lui, attraverso i social, si è espresso sulla vicenda e ha messo nel mirino la Sorge per il brutto messaggio mandato in diretta tv la scorsa puntata.

Soleil Sorge chiede scusa, ma resta ferma sulla sua posizione

Soleil ha inizialmente voluto chiedere scusa per i toni utilizzati, chiarendo come il messaggio che ha voluto veicolare in realtà sia stato frainteso: “Voglio chiedere scusa se può essere stato interpretato in questo modo, e non era un modo per attaccarlo violentemente.

Purtroppo sono arrivata a un livello di sopportazione pari a zero nei suoi confronti. In una società così superficiale bisogna smetterla di dare importanza alle cose materiali ed è molto più importante l’essenza di una persona. Non bisogna stare a montarsi per qualcosa“.

Alfonso Signorini interpella anche Gianmaria Antinolfi, che espone il suo pensiero: “Io non ho mai detto un solo nome di una donna, non mi piace mettere in mezzo altre persone.

E poi sono cose che appartengono alla mia vita. Quando sono entrato qui dentro, sono stato resettato completamente“.

Lorenzo Amoruso attacca Soleil: “Hai detto cose cattive“

Ma in video-collegamento il conduttore chiede l’opinione anche di Lorenzo Amoruso, che interviene per esprimere il suo pensiero e condannare l’atteggiamento di Soleil Sorge: “Ti ho sempre trovata una persona intelligente. Ma ho notato questa tua maniera diretta di dire le cose, che va benissimo, però occorrono modi, tempi e soprattutto maniere.

Gianmaria non mi interessa se va difeso o meno. Il problema è che hai detto delle cose che sono cattive. E ti dico il perché: avete un messaggio importante. Chi vive sui social e nel GF ha un mezzo incredibile. Ci sono milioni di ragazzi che vi adorano e imitano le cose sbagliate. Il messaggio che hai mandato, credimi, è brutto. Il problema è che devi ascoltare, riflettere e dire le cose meglio. Non perché non sei capace, ma le cose vanno dette bene. Tanti hanno frainteso, ma le parole pesano e fanno male“.

Parole che pesano come macigni e a cui fa seguito un altro duro rimprovero a Soleil: la mancanza di umiltà.

Le parole dell’ex calciatore: “Un’altra cosa: quando si parla di umiltà, bisogna anche avere l’accortezza di dire: ‘Sono sempre stata una persona umile e posso parlare di umiltà’. I tuoi atteggiamenti nella Casa non sono stati situazioni di umiltà. Hai sempre messo in difficoltà tanti lì dentro“.

Soleil Sorge difesa da Sonia Bruganelli in studio

L’intervento di Lorenzo Amoruso ha ricevuto, dallo studio, il disappunto di Sonia Bruganelli che ha preso le difese di Soleil: “Credo che ci sia molto poco di umile nel dire ad una persona che, in base a ciò che ha detto, deve cambiare la sua modalità di parlare. Soleil era piena di un rapporto e ha detto: ‘Chiedo scusa se è arrivata male’“. Lorenzo Amoruso spiega come Soleil si sia scusata solo stasera: “Le scuse le ha fatte stasera, ma le parole hanno un peso e in quel momento sono state prese in quella maniera. Lei ha espresso un concetto sbagliato“.

Ma Sonia Bruganelli è ferma sulla sua posizione: “Non è sbagliato, lei ha detto che Gianmaria secondo lei non faceva un buon lavoro anche a se stesso continuando a millantare ricchezze che non aveva“. E anche Soleil Sorge va all’attacco di Amoruso: “Predichi bene ma razzoli male“.