Bohemian Rhapsody: il film capolavoro arriva per la prima volta in televisione su Rai1. Trailer, cast e trama

A 30 anni dalla scomparsa dell'eccezionale interprete, Rai1 manda in onda per la prima volta sugli schermi italiani la pellicola che racconta la vita di Freddy Mercury.

Un evento imperdibile andrà in onda questa sera su Rai1 con la messa in onda in televisione per la prima volta assoluta del film che racconta la parabola artistica e le vicende umane di Freddie Mercury. A trent’anni dalla scomparsa dell’immenso artista il canale regala al pubblico la possibilità di gustarsi Bohemian Rhapsody, pellicola del 2018 capace di accaparrarsi ben 4 Premi Oscar oltre che a consacrarsi come campione di incassi al cinema. I Queen ed il suo frontman verranno raccontati dal 1970 fino al concerto reunion del 1985 senza tralasciare le crisi ed i grandi successi che li hanno elevati come una delle band più famose ed influenti di sempre.

La trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda mercoledì 24 novembre 2021 su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa.

Bohemian Rhapsody: il cast e le curiosità del film

Bohemian Rhapsody è un film del 2018 diretto da Bryan Singer, conosciuto regista e produttore televisivo statunitense noto al pubblico per aver diretto ben quattro film della saga degli X-Men che con questo film è tornato alla ribalta in maniera convincente.

Il film è stato uno dei film più apprezzati di quell’anno capace di conquistare l’amore del pubblico che lo ha ricoperto di affetto nei botteghini di tutto il mondo ed anche la fiducia della critica che lo osannò in ogni suo aspetto. La pellicola è stata infatti in grado di accaparrarsi ben 4 statuette agli Oscar come miglior montaggio, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro oltre a quella come miglior attore protagonista per Rami Malek.

La prima statuetta dell’attore statunitense ha sottolineato la grande caratura del film che racconta la vicenda umana ed artistica di Freddie Mercury.

Al fianco dell’interprete in questo grande progetto troviamo anche Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen e Tom Hollander.

Bohemian Rhapsody: la trama del film

Il film racconta l’epopea artistica ed umana di uno dei personaggi più affascinanti del secolo scorso. Tutta la grandezza, la genialità ma anche le fragilità di Freddie Mercury sono messe al centro della storia di una delle icone del rock mondiale. Sin da giovane si rende conto di essere affascinato e molto portato per la musica ed andrà così alla conquista del mondo sfidando gli stereotipi ed abbattendo barriere.

La pellicola dà al pubblico l’occasione di conoscere la storia, ovviamente romanzata, della band dei Queen sin dalla loro nascita del 1970, passando dai successi alle cadute, fino alla reunion storica nel concerto evento del Live Aid del luglio 1985.

