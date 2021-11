Concorso Regione Lombardia, 100 posti a tempo indeterminato: quali sono i profili ricercati e come presentare domanda

Bandi

Bando di concorso indetto da Regione Lombardia per 100 assunzioni a tempo indeterminato: ecco quali sono i requisiti, le modalità per candidarsi e le materie d'esame da studiare

Nuovo bando di concorso per 100 posti a tempo indeterminato presso la Giunta di Regione Lombardia. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 12/11/2021. I profili professionali ricercati sono relativi alla figura di Specialista area tecnica.

Concorso Regione Lombardia: i requisiti

Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo;

essere in possesso dei seguenti titoli di Laurea, in base all’ambito per cui si concorre, in: Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria dell’informazione, Ingegneria industriale, Scienze dell’architettura, Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, Scienze e tecniche dell’edilizia, Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, Scienze geologiche, Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali, Scienze e tecnologie chimiche, Scienze e tecnologie informatiche, Scienze matematiche, Statistica. Oppure Laurea Magistrale in: Architettura del paesaggio, Architettura e ingegneria edile-architettura, Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria gestionale, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, Scienze e tecnologie geologiche, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, Scienze geofisiche, Biologia, Biotecnologie agrarie, Biotecnologie industriali, Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Scienze della natura, Scienze della nutrizione umana, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze zootecniche e tecnologie animali, Ingegneria biomedica, Ingegneria della sicurezza, Ingegneria delle telecomunicazioni, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Ingegneria chimica, Ingegneria energetica e nucleare, Informatica, Ingegneria informatica, Matematica, Sicurezza informatica, Scienze statistiche, Scienze statistiche attuariali e finanziarie.

idoneità fisica;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pressa una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale.

Concorso per Specialista area tecnica: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il portale di Regione Lombardia dedicato ai bandi, per accedere al quale occorre registrarsi e autenticarsi con il PIN della tessera sanitaria oppure tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID o Carta di Identità Elettronica CIE.

Il termine ultimo per presentare domanda è il 30/11/2021.

Concorso: i dettagli e le materie delle prove d’esame

La prova d’esame consiste in una prova scritta sotto forma di quesiti a risposta multipla strutturata su due parti. La prima parte avrà un contenuto teorico e verterà sulle seguenti materie:

Quiz logico-deduttivi;

Titolo V della Costituzione italiana;

Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia;

Legge 241/90 con particolare riferimento al procedimento amministrativo;

Trasparenza, accesso civico semplice e generalizzato, prevenzione della corruzione (L.190/2012, D.Lgs 39/2013, D.Lgs 33/2013);

Traduzione di un breve testo in lingua inglese.

La seconda parte avrà un contenuto specialistico a seconda del profilo e verterà sulle seguenti materie: