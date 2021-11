Mare fuori – Seconda stagione: mercoledì 24 novembre due nuovi episodi in onda su Rai2. Le anticipazioni

Serie TV - Fiction

Oggi mercoledì 24 novembre 2021 torna in televisione la seconda stagione di Mare Fuori – Seconda stagione, con l'intensa serie tv che mostrerà al pubblico due nuovi episodi.

Il secondo appuntamento va in onda oggi sempre su Rai2 a partire dalle ore 21:30 circa e metterà nuovamente al centro della trama i giovani protagonisti della fiction nei due nuovi episodi dal titolo Io non sono come vuoi e Amare chi fa male.

Tornano gli attori Carolina Crescentini, Carmine Recano e Valentina Romani per mostrarci la continuazione delle delicate vicende di Mare fuori.

Mare fuori – Seconda stagione: la seconda puntata in onda su Rai2 mercoledì 24 novembre 2021

Le vicende di Mare fuori riprendono oggi mercoledì 24 novembre 2021 come sempre su Rai2, quando tornerà l'apprezzata ed intensa serie tv nata e sviluppata a partire da una idea di Cristiana Farina e con una coproduzione firmata Rai Fiction e Picomedia.

La seconda puntata di Mare fuori – Seconda stagione va in onda con due nuovi episodi a partire dalle ore 21:30 e ci mostreranno i giovani detenuti di fronte a delle scelte coraggiose ma anche dolorose, dove a farla da padrone saranno i legami con le loro famiglie e la difficile situazione che ognuno di loro sta vivendo.

Mare fuori – Seconda stagione: le anticipazioni della trama dei nuovi episodi

Il ritorno di Mare fuori svelerà il primo episodio di serata dal titolo di Io non sono come vuoi. Al centro della trama ci sarà ovviamente un Carmine stravolto dalla morte di Nina anche se avrà al fianco il conforto di Massimo oltre che a quello della direttrice.

nel frattempo Naditza, una volta uscita, viene affidata alla famiglia di Filippo in attesa che lui sia trasferito a Milano. Lino subirà il fascino della mamma di Sasà, il ragazzo proveniente dalla Napoli bene ed appena entrato in carcere. Mentre Cardiotrap sarà sempre più vicino a Gemma, l’entrata di Kubra nell’istituto penitenziario minorile porterà a degli sconvolgimenti.

Il secondo episodio di serata ha il titolo di Amare chi fa male e ci mostrerà Carmine che dovrà rientrare in carcere in seguito alla decisione del magistrato.

La sua preoccupazione finirà tutta su sua figlia e sul suo destino al fianco della famiglia Di Salvo. Per Filippo arriverà la notizia del trasferimento a Milano dove potrebbe riabbracciare i suoi genitore e Naditza ma qualcosa gli farà cambiare idea. Sembra proprio che il giovane avrà tutta l’intenzione di rimanere a Napoli per restare al fianco dell’amico Carmine. L’ingresso in carcere di Kubra non ha lasciato indifferente Pino che vorrà approfondire la sua conoscenza.