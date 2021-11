Maurizio Costanzo Show: ospiti e anticipazioni della quarta puntata del programma

Programmi TV

Quarto appuntamento di stagione con la trasmissione nella seconda serata di Canale5. Il nuovo appuntamento va in onda mercoledì 24 novembre 2021 in compagnia di molti ospiti cari al pubblico.

Il noto Maurizio Costanzo Show torna con la sua quarta puntata stagionale a partire dalle ore 23:50 di mercoledì 24 novembre 2021. Il nuovo appuntamento con la trasmissione di Maurizio Costanzo sarà come sempre ricca di tanti ospiti a riempire il famoso studio e le sedie al fianco del conduttore, tra interessanti chiacchiere e gustose e divertenti esibizioni. Tutto quello che c’è da sapere sul quarto appuntamento con il Maurizio Costanzo Show ed i nomi di tutti gli ospiti che saranno presenti in studio a fare compagnia al presentatore ed al pubblico.

Maurizio Costanzo Show: la quarta puntata della quarantesima edizione

Mercoledì 24 novembre 2021 su Canale5 in seconda serata va in onda il famoso programma condotto da Maurizio Costanzo arrivato alla veneranda cifra di quaranta edizioni.

Un record per la televisione nostrana che il giornalista romano impreziosisce con la partecipazione di tanti ospiti cari al pubblico del canale e della trasmissione.

Il Maurizio Costanzo Show prenderà il via come al solito a partire dalle ore 23:55 circa sempre sulla stessa rete e continuerà a proporre al pubblico la sua storica formula vincente, nella quale il conduttore non perderà occasione per ricordare il cantautore Paolo Petrangeli recentemente scomparso.

Maurizio Costanzo Show: gli ospiti della quarta puntata del 24 novembre

Maurizio Costanzo come al solito tratterà molti temi in compagnia dei suoi tanti ospiti che si prestano ad affiancarlo nel quarto appuntamento stagionale in onda mercoledì 24 novembre 2021. Le anticipazioni che circolano in rete riportano che parteciperà alla puntata un grande del cinema italiano come Christian De Sica, ormai regista di successo oltre che consolidato attore.

Al suo fianco ci sarà anche Cristiano Malgioglio, Giuseppe Cruciani oltre al giornalista Luciano Fontana. Per la parentesi politica in studio anche Virgina Raggi, ex sindaco di Roma ormai senza un ruolo nelle istituzioni.

Infine compariranno in puntata anche due volti noti di Rai1 come i Gemelli di Guidonia, freschi vincitori di Tale e quale Show proprio al cospetto di Malgioglio, ed anche Eleonora Daniele.