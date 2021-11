Oroscopo Paolo Fox Acquario domani 25 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 25 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dell’Acquario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

In questa giornata di giovedì, carissimi Acquario, sembrate poter ottenere delle fantastiche opportunità amorose, con una relazione che procede veramente a gonfie vele!

Cercate di approfittarne per migliorare la sintonia con il partner e parlare di qualche progetto futuro! Sul lavoro forse occorre che lavoriate da soli, senza collaboratori.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 25 novembre: amore

Molto bene, dunque, per l’amore in questa bella giornata di giovedì, anche se in realtà tutto questo periodo sembra ottimo!

Tutto, tra voi e la vostra dolce metà, procede in maniera veramente ottima, permettendovi anche di migliorare leggermente l’intesa tra voi! Amici single dell’Acquario, forse qualcuno potreste conoscerlo, ma non contateci troppo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario, 25 novembre: lavoro

Il lavoro, invece, in questa giornata di giovedì sembra essere colpito da un leggero nervosismo aggiuntivo, la cui origine non sembra esservi nota. In generale, potreste fare le classiche cose nel classico modo, senza novità o emozioni particolari. Forse, però, è anche meglio che vi impegniate e lavoriate da soli, i rapporti non sono così tanto buoni.

Le previsioni per la settimana dell’Acquario

Voi amici nati sotto il segno dell’Acquario state vivendo una buona settimana tranquilla! Forse un po’ di pazienza in più vi potrebbe aiutare ad evitare qualsiasi difficoltò, problema o dubbio, specialmente se parlassimo del lavoro. Mercoledì e giovedì saranno giornate piuttosto sottotono, mentre l’amore procede in maniera ottima, secondo le letture di Paolo Fox!

