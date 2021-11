Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 25 novembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 25 novembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari nati sotto il segno della Bilancia, questa giornata di giovedì non sembra volervi presentare nessuna grande sfida da affrontare, ma non sarà comunque tutto positivo, state attenti.

La mattinata sarà un pochino sottotono per l’amore ma se non litigaste si risolverebbe nel pomeriggio! Sul lavoro, invece, occhio alle discussioni e alle possibili spese.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 25 novembre: amore

State, insomma, attenti a come decidete di muovervi nel corso di questa giornata di giovedì, cari Bilancia impegnati stabilmente, perché dovrete fare il possibile per evitare di creare inutili problemi.

La mattinata non sarà splendete, ma non per questo dovete necessariamente scaldarvi e alzare la voce, la pazienza è una gran virtù, cercate di farla vostra!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 25 novembre: lavoro

Dal punto di vista di ciò che potrebbe attendervi nella giornata lavorativa di giovedì, carissimi amici della Bilancia, sembra necessario che teniate un pochino più a bada le vostre spese. Il periodo non è dei migliori, forse a breve vi toccherà una qualche riduzione di stipendio ed occorre stringere un pochino la cintura in questo momento.

Anche qui, evitate i litigi.

Le previsioni per la settimana della Bilancia

Questo periodo, specialmente se parlassimo della settimana che Paolo Fox ha letto nei vostri transiti astrali, non sembra essere molto tranquillo. Qualche complicazione, carissimi Bilancia, vi metterà alla prova in diverse situazioni, ma se le affrontaste e superaste ne uscireste sicuramente migliori! Ottimo l’amore, ma serve rinnovamento nelle altre relazioni.

