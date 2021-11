Antonella Clerici e il Festival di Sanremo: il ritorno della conduttrice è una possibilità. Le sue parole

Programmi TV

Stefano Coletta, direttore di Rai1, a margine della conferenza stampa per la seconda stagione di The Voice Senior non si è sottratto alle domande su Sanremo e su di un eventuale ritorno di Antonella Clerici.

L’attesa conferenza stampa che doveva presentare la seconda stagione di The Voice of Itale – Senior è stata l’occasione per rivolgere ai volti della trasmissione delle interessanti domande non solo ai protagonisti della trasmissione che partirà venerdì 26 novembre 2021. A rispondere alle domande dei cronisti c’erano ovviamente i quattro giudici Gigi D’Alessio, Loredana Berté, Clementino ai quali si è aggiunta la sempre più presente Orietta Berti, insieme sia alla conduttrice Antonela Clerici. Al tavolo anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta, ed è proprio a rispondere alla domanda che ha stuzzicato la fantasia dei fan del Festival di Sanremo.

Rivedremo Antonella Clerici alla kermesse sanremese?

Antonella Clerici ritorna al Festival di Sanremo? La risposta di Stefano Coletta

A margine della presentazione alla stampa della seconda stagione di The Voice Senior al via domani venerdì 26 novembre 2021 sono arrivate le domande dei giornalisti su di un eventuale Festival di Sanremo da far condurre ad Antonella Clerici. Il direttore di Rai1 non si è di certo sottratto dal rispondere su quello che sarebbe eventualmente un ritorno per l’Antonellina nazionale, dopo l’esperienza al fianco di Bonolis nel 2005 ed in solitaria 5 anni più tardi.

Le parole del direttore arrivano lasciando un piccolo spiraglio a quella che per ora è solo un pensiero lontanissimo sull’edizione del 2023, dato che ancora si deve svolgere l’Amadeus Ter a febbraio del 2022. Stefano Coletta, incalzato dai cronisti, risponde infatti così alla domanda su di un possibile coinvolgimento della Clerici per un ritorno all’Ariston: “So che la sua parte folle un altro Sanremo lo farebbe.

Non voglio che passi come notizia perché c’è il prossimo Sanremo da fare, ma dico perché no? Io credo che lei si divertirebbe, amo molto il suo coraggio nell’essersi sempre reinventata, sia nella vita privata che professionale. È sintomo di grande intelligenza e vitalità“.

Quando va in onda The Voice Senior

La seconda stagione della trasmissione che premierà la voce over 60 più bella d’Italia è pronta a svelarsi. La squadra capitanata da Antonella Clerici tornerà infatti venerdì 26 novembre 2021 come al solito su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa dopo i Soliti Ignoti – Il ritorno.

Nella prima puntata i 4 speciali giudici Gigi D’Alessio, Loredana Berté, Clementino e la sorprendente Orietta Berti inizieranno a sfidarsi per contendersi le voci più belle di questa edizione.

Ne vedremo delle belle.