Orietta Berti dal successo di Mille a The Voice Senior: il futuro della cantante

Orietta Berti ultimamente sta vivendo una seconda giovinezza televisiva grazie al ritorno in auge dopo il trionfale Festival di Sanremo 2021 ed il grande successo riscosso con il tormentone estivo Mille a comporre l’iconico trio con Achille Lauro e Fedez. Il famoso usignolo di Cavriago è al centro dell’attenzione del pubblico e le trasmissioni televisive se la contendono come non mai, domani tra l’altro sarà ospite a Domenica In da Mara Venier, fino a creare degli affari di quasi di stato. Nelle ultime settimane si è anche molto parlato del suo futuro lavorativo, soprattutto nella giuria della seconda edizione di The Voice Senior al posto del giudice uscente Al Bano.

Orietta Berti dovrebbe sostituire Al Bano a The Voice Senior: le porole della cantante

La sostituzione di Al Bano e Jasmine Carrisi a The Voice Senior sta acquisendo i contorni del tipico giallo televisivo. Il nome di Orietta Berti come sostituta sarebbe in prima linea. Ultimamente però la regina dei tormentoni estivi si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che chiarisce come sia diventata protagonista solo di rumors, tenendoci a chiarire di come non avesse ancora mai firmato nessun contratto: “Me lo hanno proposto ma ancora non ho firmato alcun contratto.

Fra l’altro mi è dispiaciuto leggere che forse prenderò il posto di Al Bano, perché io pensavo che mi sarei aggiunta. Al Bano è un mio carissimo amico“, ha detto ad AdnKronos. Chissà che domani da Mara Venier non possa dire ai fan di più in merito, magari svelando la sua partecipazione al talent in maniera ufficiale.

Orietta Berti e il successo di Mille

Orietta Berti ha parlato del successo estivo insieme con Fedez e Achille Lauro: “È bello avere un pubblico giovane, allegro che ha voglia di cantare.

La gente l’ha amata perché dopo l’anno che abbiamo avuto, aveva voglia di svago e di una canzone da cantare al mare o in montagna“, ha detto a Verissimo.

Al Bano dice la sua in merito alla sostituzione a The Voice

Dall’altro lato Al Bano si era invece mostrato infastidito dalla non conferma per la seconda stagione del talent: “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla“, aveva detto a Nuovo tv.

In ogni caso ora Carrisi è fresco nuovo ballerino di Ballando con le Stelle come ha confermato Milly Carlucci. E ora non resta che attendere.