Giancarlo Magalli sbotta furioso contro Rai 2: salta la programmazione di Una Parola di Troppo

Giancarlo Magalli va su tutte le furie per la scelta della Rai di non mandare in onda il suo programma Una Parola di Troppo. Il conduttore si lascia andare a un durissimo sfogo.

È un vero e proprio post di sfogo quello apparso in queste ore sulla pagina Facebook di Giancarlo Magalli. Il noto conduttore Rai ha affidato ai social un messaggio con evidente tono polemico, lamentandosi della gestione della rete e in particolar modo di quanto avvenuto alla programmazione della sua nuova trasmissione.

Giancarlo Magalli tuona polemico sui social: “Mi vergogno”

Poche ore fa, Giancarlo Magalli è sbottato sulla sua pagina Facebook, lanciando un duro messaggio.

“Mi vergogno a dirlo, anche se non è colpa mia” ha esordito polemico il conduttore. “Oggi Una Parola di Troppo non ci sarà, domani nemmeno, lunedì sì e forse martedì no” ha rivelato ai suoi follower senza rendere noto il motivo di tale cambiamento. “Non ho parole. Non ho mai visto in 40 anni una programmazione così schizofrenica. Scusate“ ha concluso Magalli. Il suo post ha rapidamente collezionato più di 100 commenti. Molti dei suoi fan lo hanno incoraggiato a non perdersi d’animo e alcuni si sono lasciati andare a commenti molto aspri nei confronti della Rai.

Giancarlo Magalli, quando dovrebbe andare in onda il suo programma sulla lingua italiana

Una Parola di Troppo dovrebbe andare regolarmente in onda dalle 17:15 alle 18:00, in seguito a Detto Fatto su Rai 2.

Diversamente dagli altri programmi del daytime feriale però, il programma di Magalli prevede solamente 4 appuntamenti, dal lunedì al giovedì. Il venerdì infatti lascia sempre spazio a Missione beauty. Lo sfogo del conduttore, spiega Tv Blog, potrebbe anche trovare spiegazione nel fatto che gli ascolti del format si sono rivelati poco entusiasmanti.

Il programma ha fatto il suo debutto lunedì 1 novembre e consiste in un game-show dedicato alla lingua italiana e alle sue curiosità.

In realtà, si tratta di un adattamento italiano di uno show britannico. Ogni puntata prevede la sfida di 3 coppie di concorrenti, che si confrontano nel corso di 7 manche. I vincitori di ciascuna puntata possono accedere alla prova finale per il raggiungimento di un montepremi.