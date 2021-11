Una parola di troppo con Giancarlo Magalli: oggi su Rai2 al via il nuovo quiz del conduttore

Programmi TV

Giancarlo Magalli, storico conduttore de I Fatti Vostri, è pronto a tornare in tv con la sua nuova avventura a partire da oggi lunedì 1 novembre 2021. Il presentatore andrà in onda su Rai2 con Una parola di troppo, il game-show che gioca con la lingua italiana e fa sfidare tre coppie di concorrenti a colpi di parole, più ne indovinano e più aumenta il loro montepremi da vincere. Tutto quello che c’è da sapere su di Una parola di troppo, al debutto oggi su Rai2 alle ore 17:15.

Una parola di troppo: la prima puntata del game show sulla lingua italiana

Giancarlo Magalli a partire da oggi lunedì 1 novembre 2021 conduce il nuovo game-show di Rai2 che gioca con la lingua italiana e con tutte le sue curiosità.

A distanza di qualche mese dell’annuncio dei palinsesti autunnali che avevano anticipato l’arrivo del nuovo programma, lo storico conduttore de I Fatti Vostri ritorna a condurre una trasmissione e lo farà in solitaria.

Una parola di troppo è un divertente quiz, adattamento italiano di uno show britannico, nel quale in ogni puntata si sfideranno 3 coppie di concorrenti in una lunga serie di 7 divertenti manche che sanciranno prima la coppia campione di puntata che poi tenterà l’assalto nella prova finale al montepremi conquistato durante il corso della puntata in ogni singola prova.

Il primo appuntamento con la trasmissione è fissato per oggi a partire dalle ore 17:15 circa, quando andrà in scena la prima delle cinque puntate settimanali in programma. Non ci resta che gustarci questo nuovo quiz e vedere di cosa si tratta.

Giancarlo Magalli protagonista dell’autunno di Rai2

Il conduttore romano sarà uno dei protagonisti dell’autunno di Rai2 grazie alla sua assidua presenza della programmazione del canale.

Magalli sarà infatti impegnato ogni martedì con la narrazione delle puntate de Il Collegio 6, dove la classe di nuovi alunni si confronta con il 1977, e da oggi dal lunedì al venerdì farà compagnia ai telespettatori della rete pubblica con il suo nuovo game-show.