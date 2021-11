Uomini e Donne anticipazioni 25 novembre: l’imperturbabile Andrea Nicole Conte in lacrime. I retroscena

Uomini e Donne

Andrea Nicole Conte sta portando avanti il suo percorso all’interno del dating show di Canale5, Uomini e Donne. A differenza dei colleghi maschi, che hanno velocemente abbandonato il trono, la tronista dal passato complicato e la collega Roberta Ilaria Giusti sembrano voler andare avanti fino alla fine del tempo loro concesso.

Come Roberta Ilaria Giusti, anche Andrea Nicole Conte ha da tempo concentrato le sue attenzioni solo su due corteggiatori. Si tratta di Ciprian Aftim e di Alessandro Verdolini. La tronista non mostra la sua preferenza tra i due ragazzi, che nelle ultime puntate hanno entrambi avuto delle forti reazioni in puntata.

Adesso a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 25 novembre, sarà Andrea Nicole Conte a scoppiare in lacrime, come riportato da Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne anticipazioni 25 novembre: maretta nel trono di Andrea Nicole Conte

Andrea Nicole Conte, tronista dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, è sembrata sempre piuttosto presa da Ciprian Aftim. Ma la ragazza ha comunque costruito anche una conoscenza importante con Alessandro Verdolini, di cui sembra fidarsi di più.

Quest’indecisione ha dato non pochi grattacapi alla tronista nelle ultime puntate. Alessandro Verdolini ha abbandonato lo studio per l’ennesima esterna di Andrea Nicole Conte con l’avversario. Nell’episodio successivo, invece, è stato Ciprian Aftim a non presentarsi in studio.

Adesso, dopo essere andata a riprendere i suoi corteggiatori, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 25 novembre, sarà Andrea Nicole Conte ad avere un crollo.

Uomini e Donne anticipazioni 25 novembre: Andrea Nicole Conte torna in studio con Ciprian Aftim

Andrea Nicole Conte ha abbandonato lo studio, nell’ultima puntata, per chiarire con Ciprian Aftim.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 25 novembre, il corteggiatore e la tronista faranno ritorno insieme. Ma la ragazza scoppierà a piangere perché non ha comunque apprezzato il chiarimento avuto con il ragazzo, anche se crede al suo innamoramento.

Anche Ciprian Aftim sembrerà infastidito. Alla fine i due decidono, comunque, di ballare insieme.