12enne uccisa a coltellate in strada. La polizia ha arrestato un gruppo di ragazzi della stessa età

Cronaca dal Mondo

Una ragazzina di 12 anni è morta nella prima serata di giovedì 25 novembre a Liverpool, accoltellata mentre si trovava nelle vie del centro città. Secondo le prime informazioni a commettere il gesto sarebbero stati dei ragazzi più o meni coetanei, fuggiti poco dopo.

Al momento sono in corso le indagini della polizia, l’area interessata dall’aggressione è stata transennata e sono ancora in corso i rilievi per cercare ulteriori prove.

12enne accoltellata in strada da un gruppo di coeteni

Come si legge su Liverpool Echo, l’aggressione alla giovane è avvenuta intorno alle 8.30 di giovedì sera.

La 12enne si trovava nelle vie centrali della città o vie delle shopping vicino a Church Street quando, secondo una primissima ricostruzione (ancora in attesa di conferma) è stata agredita. La vittima pare si trovasse con delle amiche, un gruppo di ragazzini circa della stessa età si sarebbe avvicinato, a quel punto ci sarebbe stato un alterco tra la 12enne e uno dei ragazzi che l’avrebbe accoltellata, per poi fuggire insieme agli altri.

La polizia ha potuto ricostruire una prima dinamica basandosi sul racconto di diversi testimoni presenti sulla scena.

Sul posto sono arrivate circa cinque volanti della polizia e i soccorritori che hanno trovato la giovane a terra, collassata e soccorsa da una persona presente sul posto.

Morta in ospedale dopo ore di agonia

Ava White, questo il nome della vittima, è morta in ospedale dopo ore di agonia; le sue ferite erano troppo gravi. Sul corpo della giovane è stata disposta l’autopsia per fare chiarezza sulla causa della morte.

“I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia alla quale porgiamo le nostre più sentite conglianze” ha reso noto alla stampa l’assistente del capo della polizia Jon Roy, il quale ha fato sapere che i genitori della giovane sono in questi momenti assistiti dagli psicologi.

Arrestati 4 ragazzi per la morte della 12enne

Nelle prime ore di giovedì, la polizia di Liverpool ha reso noto l’arresto di 4 ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni. Sarebbero loro i sospettati per l’omicidio della giovane Ava; la polizia è riuscita ad individuarli anche grazie alle testimonianze raccolte sul posto. I ragazzi erans tati visti fuggire attraverso alcune vie principali di Liverpool: School Lane, Hanover Street e Fleet Street.

Come riferito alla stampa sempre dall’assistente del capo della polizia Jon Roy: “Il centro città di Liverpool era molto trafficato in quel momento vista l’accensione delle luci dell’albero di natale cittadino poco prima“. Roy ha poi lanciato un appello a presentarsi o a contattare la polizia a chiunque possa aver visto qualcosa.